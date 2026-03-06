Совладелец Интер Майами: «МЛС может стать одной из лучших лиг в мире»
После визита в Белый дом Хорхе Мас пообещал, что МЛС сдвинет европейские лиги с Олимпа
Совладелец «Интер Майами» Хорхе Мас выразил уверенность, что МЛС способна войти в число сильнейших футбольных лиг планеты.
Это заявление было сделано в ходе встречи в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась в честь триумфа клуба в Кубке МЛС.
«Наш коллектив навсегда трансформировал футбольную культуру Соединенных Штатов. Мы доказали, что способны соперничать с любыми грандами и тяжеловесами мирового футбола. Наше первенство имеет все шансы стать одним из лучших на Земле.
Способность мечтать, настойчивость и умение преодолевать любые барьеры позволят нам и дальше покорять вершины. И я искренне надеюсь, господин президент, что этот визит в честь победы в Кубке МЛС станет не последним.
Наше чемпионство абсолютно заслуженно: мы продемонстрировали выдающийся уровень игры, и перед вами – одна из мощнейших команд мира. Всё это стало реальностью лишь потому, что мы не побоялись мечтать», – подчеркнул Мас.
