  4. ФОТО. Лионель Месси вручил Дональду Трампу особенные подарки
06 марта 2026, 03:53 | Обновлено 06 марта 2026, 03:54
Лидер клуба «Интер Майами» и легенда мирового футбола Лионель Месси вместе с представителями команды сделали необычный подарок 47-му президенту США Дональду Трампу.

Футболист и делегация клуба передали политику подписанный мяч и игровую футболку «Интер Майами». На форме указаны фамилия Trump и номер 47.

На опубликованных в сети кадрах Месси держит розовый мяч клуба, а Трамп позирует с футболкой перед камерами.

Фото быстро разлетелись по социальным сетям и вызвали активное обсуждение среди пользователей.

Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
