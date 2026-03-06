ФОТО. Лионель Месси вручил Дональду Трампу особенные подарки
Месси заставил Трампа улыбнуться...
Лидер клуба «Интер Майами» и легенда мирового футбола Лионель Месси вместе с представителями команды сделали необычный подарок 47-му президенту США Дональду Трампу.
Футболист и делегация клуба передали политику подписанный мяч и игровую футболку «Интер Майами». На форме указаны фамилия Trump и номер 47.
На опубликованных в сети кадрах Месси держит розовый мяч клуба, а Трамп позирует с футболкой перед камерами.
Фото быстро разлетелись по социальным сетям и вызвали активное обсуждение среди пользователей.
🚨 𝗡𝗘𝗪: Leo Messi and Inter Miami are gifting Donald Trump a signed ball and an Inter Miami shirt! pic.twitter.com/1lXarb8paT— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 5, 2026
