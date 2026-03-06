Определен соперник Алькараса в стартовом матче Мастерса в Индиан-Уэллс

Стал известен соперник первой ракетки мира, испанца Карлоса Алькараса в стартовом поединке на турнире ATP 1000 в Индиан-Уэллс.

Карлос сыграет матч 1/32 финала Мастерса с представителем Болгарии Григором Димитровым (ATP 42).

Димитров обыграл француза Теренса Атмана (ATP 52) в 1/64 финала супертурнира Индиан-Уэллс в трех сетах за 2 часа и 28 минут – 6:4, 5:7, 6:4.

Это была третья встреча игроков. Димитров лидирует – 2:1.

Григор оформил реванш против Атмана за поражение на турнире ATP 500 в Акапулько. 25 февраля в 1/16 финала пятисотника в Мексике Димитров проиграл представителю Франции со счетом 3:6, 3:6.

Статистика встреч Димитрова с Алькарасом – 4:2 в пользу испанца. В прошлом году на Мастерсе в Индиан-Уэллс Карлос разгромил Григора в игре 1/8 финала за 1 час и 14 минут – 6:1, 6:1.

ATP 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/64 финала

Григор Димитров (Болгария) – Теренс Атман (Франция) – 6:4, 5:7, 6:4

Видеообзор матча

Фотогалерея матча Димитров – Атман