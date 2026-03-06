Л. Киченок / Кравчик – Михаликова / Николс. Смотреть онлайн. LIVE

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
06 марта 2026, 01:59 | Обновлено 06 марта 2026, 02:00
Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала парного турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс

Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок

В ночь на 6 марта украинская тенниситка Людмила Киченок начнет выступления в парном разряде хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В первом раунде украинка и ее напарница Дезире Кравчик (США) сыграет против тандема Тереза Михаликова (Чехия) / Оливия Николс (Великобритания). Встреча начнется в 02:10 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительницы поединка во втором круге встретятся либо с Анной Данилиной и Александрой Крунич, либо со Слован Стивенс и Донной Векич.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Оливия Николс Дезире Кравчик Людмила Киченок Тереза Михаликова смотреть онлайн WTA Индиан-Уэллс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
