Л. Киченок / Кравчик – Михаликова / Николс. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала парного турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
В ночь на 6 марта украинская тенниситка Людмила Киченок начнет выступления в парном разряде хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.
В первом раунде украинка и ее напарница Дезире Кравчик (США) сыграет против тандема Тереза Михаликова (Чехия) / Оливия Николс (Великобритания). Встреча начнется в 02:10 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет первое очное противостояние соперниц.
Победительницы поединка во втором круге встретятся либо с Анной Данилиной и Александрой Крунич, либо со Слован Стивенс и Донной Векич.
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный специалист – о Бубке
Команда идет 17-й в чемпионате Польши