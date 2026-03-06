Л. Киченок / Кравчик – Михаликова / Николс. Смотреть онлайн. LIVE

В ночь на 6 марта украинская тенниситка Людмила Киченок начнет выступления в парном разряде хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В первом раунде украинка и ее напарница Дезире Кравчик (США) сыграет против тандема Тереза Михаликова (Чехия) / Оливия Николс (Великобритания). Встреча начнется в 02:10 по Киеву.

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительницы поединка во втором круге встретятся либо с Анной Данилиной и Александрой Крунич, либо со Слован Стивенс и Донной Векич.

