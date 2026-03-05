Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Сказка! Жена Забарного показала свою жизнь с мужем в Париже
Другие новости
05 марта 2026, 23:39 | Обновлено 05 марта 2026, 23:59
563
0

Ангелина Забарная поделилась свежими фото из жизни в Париже

Instagram. Ангелина Забарная

Жена украинского футболиста Ильи ЗабарногоАнгелина Забарная – поделилась новыми фотографиями из жизни в Париже.

Девушка опубликовала в Instagram серию атмосферных кадров, которые показывают будни пары после переезда в столицу Франции. На снимках – прогулки по парижским улицам, вечерний вид на Эйфелеву башню, романтический поход в кино и домашняя атмосфера с большими букетами цветов и красными воздушными шарами в форме сердец.

На одном из кадров Ангелина позирует с роскошным букетом тюльпанов на лестнице, украшенной десятками красных шаров, а на другом – демонстрирует стильный образ во время прогулки по Парижу.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Также в подборке есть кадры со свидания в кинотеатре и ночного Парижа, в частности знаменитой Эйфелевой башни.

Пара переехала во Францию после трансфера украинского защитника в ПСЖ. Сейчас Забарный выступает за парижский клуб и остается важным игроком сборной Украины.

Ангелина регулярно делится в соцсетях моментами жизни во Франции, показывая, как семья адаптируется к новому этапу карьеры футболиста.

фото Ангелина Забарная Илья Забарный ПСЖ lifestyle чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) сборная Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
