ФОТО. Сказка! Жена Забарного показала свою жизнь с мужем в Париже

Жена украинского футболиста Ильи Забарного – Ангелина Забарная – поделилась новыми фотографиями из жизни в Париже.

Девушка опубликовала в Instagram серию атмосферных кадров, которые показывают будни пары после переезда в столицу Франции. На снимках – прогулки по парижским улицам, вечерний вид на Эйфелеву башню, романтический поход в кино и домашняя атмосфера с большими букетами цветов и красными воздушными шарами в форме сердец.

На одном из кадров Ангелина позирует с роскошным букетом тюльпанов на лестнице, украшенной десятками красных шаров, а на другом – демонстрирует стильный образ во время прогулки по Парижу.

Также в подборке есть кадры со свидания в кинотеатре и ночного Парижа, в частности знаменитой Эйфелевой башни.

Пара переехала во Францию после трансфера украинского защитника в ПСЖ. Сейчас Забарный выступает за парижский клуб и остается важным игроком сборной Украины.

Ангелина регулярно делится в соцсетях моментами жизни во Франции, показывая, как семья адаптируется к новому этапу карьеры футболиста.