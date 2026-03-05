Украина. Премьер лига05 марта 2026, 23:27 |
ВИДЕО. Риццоли прокомментировал спорные судейские моменты 18-го тура УПЛ
Комитет арбитров УАФ опубликовал трактовки эпизодов матчей
05 марта 2026, 23:27
Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола дал официальные разъяснения.
Консультант по арбитражу Никола Риццоли объяснил толкование отдельных игровых эпизодов матчей.
Рассмотрены поединки 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.
Топ-8 УПЛ: Шахтер (41) ЛНЗ (38), Полесье (36), Динамо (32), Кривбасс (30), Металлист 1925, Колос (по 28), Заря (24).
