Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Риццоли прокомментировал спорные судейские моменты 18-го тура УПЛ
Украина. Премьер лига
05 марта 2026, 23:27
Комитет арбитров УАФ опубликовал трактовки эпизодов матчей

УАФ

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола дал официальные разъяснения.

Консультант по арбитражу Никола Риццоли объяснил толкование отдельных игровых эпизодов матчей.

Рассмотрены поединки 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.

Топ-8 УПЛ: Шахтер (41) ЛНЗ (38), Полесье (36), Динамо (32), Кривбасс (30), Металлист 1925, Колос (по 28), Заря (24).

судейство видео чемпионат Украины по футболу Комитет арбитров УАФ Никола Риццоли Украинская Премьер-лига
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
