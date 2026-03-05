Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Экс-игрок Шахтера и МЮ близок к уходу в клуб, за который болел с детства
Турция
05 марта 2026, 21:58
Экс-игрок Шахтера и МЮ близок к уходу в клуб, за который болел с детства

Фред ведет переговоры с «Атлетико Минейро»

05 марта 2026, 21:58 |
Экс-игрок Шахтера и МЮ близок к уходу в клуб, за который болел с детства
Getty Images/Global Images Ukraine. Фред

33-летний полузащитник «Фенербахче» Фред, который известен в европейском футболе по выступлениям за «Манчестер Юнайтед», а в Украине – за «Шахтер», близок к тому, чтобы вернуться в Бразилию.

Сообщается, что Фред ведет переговоры о переходе в «Атлетико Минейро», который может состояться уже летом нынешнего года.

Первую попытку договориться о трансфере Фреда с «Фенербахче» бразильский клуб предпринял еще в январе нынешнего года, но тогда турки не захотели отпускать хавбека, сославшись на разгар сезона. Однако теперь переговоры продвигаются успешно и вероятность, что сделка все-таки будет осуществлена летом 2026 года высока.

«Атлетико Минейро» является родным клубом для Фреда, который болел за «петушков» с самого детства. Именно здесь он начинал заниматься футболом, однако на профессиональном уровне заиграл уже в «Интернасьонале», откуда летом 2013 года за 15 миллионов евро и перешел в «Шахтер».

Алексей Сливченко Источник: HITC
