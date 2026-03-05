Экс-игрок Шахтера и МЮ близок к уходу в клуб, за который болел с детства

33-летний полузащитник «Фенербахче» Фред, который известен в европейском футболе по выступлениям за «Манчестер Юнайтед», а в Украине – за «Шахтер», близок к тому, чтобы вернуться в Бразилию.

Сообщается, что Фред ведет переговоры о переходе в «Атлетико Минейро», который может состояться уже летом нынешнего года.

Первую попытку договориться о трансфере Фреда с «Фенербахче» бразильский клуб предпринял еще в январе нынешнего года, но тогда турки не захотели отпускать хавбека, сославшись на разгар сезона. Однако теперь переговоры продвигаются успешно и вероятность, что сделка все-таки будет осуществлена летом 2026 года высока.

«Атлетико Минейро» является родным клубом для Фреда, который болел за «петушков» с самого детства. Именно здесь он начинал заниматься футболом, однако на профессиональном уровне заиграл уже в «Интернасьонале», откуда летом 2013 года за 15 миллионов евро и перешел в «Шахтер».