  Игроки Буковины получили подарок после сенсационной победы над ЛНЗ
Кубок Украины
05 марта 2026, 21:55
Игроки Буковины получили подарок после сенсационной победы над ЛНЗ

Черновицкая команда продолжает борьбу за почетный приз

ФК Буковина Черновцы

Как стало известно Sport.ua, после победы в четвертьфинале Кубка Украины над ЛНЗ футболисты перволиговой «Буковины» были вознаграждены тремя выходными днями.

8 марта подопечные Сергея Шищенко отправятся на заключительный этап подготовки ко второй части сезона, который пройдет в Закарпатье.

По имеющейся информации, в ближайшие месяцы «Буковине» уже не помогут травмированные полузащитники Олег Ильин и Арсений Килевой.

Вратарь Даниил Каневцев, которому незначительное повреждение помешало попасть в заявку на матч с ЛНЗ, уже готов вернуться в общую группу.

Полузащитник Даниил Голуб на правах аренды продолжит карьеру в перволиговом «Прикарпатье-Благо».

На данный момент черновицкая команда уверенно лидирует в Первой лиге, набрав 48 очков.

По теме:
Защитник Локомотива объяснил поражение от Металлиста 1925 в Кубке Украины
РАШИЦА: «Мы находимся в довольно выгодной ситуации, чтобы выиграть Кубок»
ШИЩЕНКО: «Задания выйти в полуфинал перед Буковиной не стояло»
Кубок Украины по футболу ЛНЗ Черкассы Буковина Черновцы ЛНЗ - Буковина Олег Ильин Арсений Килевой Даниил Каневцев Даниил Голуб инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(17)
