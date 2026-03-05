Игроки Буковины получили подарок после сенсационной победы над ЛНЗ
Черновицкая команда продолжает борьбу за почетный приз
Как стало известно Sport.ua, после победы в четвертьфинале Кубка Украины над ЛНЗ футболисты перволиговой «Буковины» были вознаграждены тремя выходными днями.
8 марта подопечные Сергея Шищенко отправятся на заключительный этап подготовки ко второй части сезона, который пройдет в Закарпатье.
По имеющейся информации, в ближайшие месяцы «Буковине» уже не помогут травмированные полузащитники Олег Ильин и Арсений Килевой.
Вратарь Даниил Каневцев, которому незначительное повреждение помешало попасть в заявку на матч с ЛНЗ, уже готов вернуться в общую группу.
Полузащитник Даниил Голуб на правах аренды продолжит карьеру в перволиговом «Прикарпатье-Благо».
На данный момент черновицкая команда уверенно лидирует в Первой лиге, набрав 48 очков.
