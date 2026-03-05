Динамо под руководством Костюка начало подготовку к матчу с Полесьем

После победы над «Ингульцем» (2:0) в матче 1/4 финала Кубка Украины киевское «Динамо» сосредоточило свое внимание на предстоящем матче в Украинской Премьер-Лиге – уже через несколько дней подопечные Игоря Костюка сыграют на выезде против житомирского «Полесья» в рамках 19-го тура чемпионата Украины.

Накануне «бело-синие» провели очередную тренировку на клубной базе в Вити-Литовской ​для подготовки к поединку против «Полесья». Тренировка началась с традиционной разминки, которая помогла динамовцам подготовиться к дальнейшим интенсивным нагрузкам.

После разминки футболисты разделились на несколько групп. Вратари отдельно выполняли комплекс упражнений под наблюдением тренеров, а полевые игроки были распределены на три группы.

Каждая из трех групп должна была завершить комбинацию пасов голом в небольшие ворота. Победу в этом мини-соревновании одерживала команда, которая первой забьет десять голов.

После этого игроки были заново распределены на три группы для выполнения следующих упражнений. Во время этого сегмента две группы отрабатывали игровые сценарии, а между тем третья группа занималась под наблюдением Мацея Кендзерека. Время от времени футболисты менялись местами.

Далее «бело-синие» поделились на две команды и сыграли двустороннюю встречу на поле уменьшенного размера. В напряженной борьбе минимальную победу одержала команда, игравшая в манишках оранжевого цвета.

После завершения тренировки на футбольном поле динамовцы перешли к занятиям в тренажерном зале.

Напомним, что матч 19-го тура Украинской Премьер-Лиги между «Полесьем» и «Динамо» состоится в воскресенье, 8 марта. Стартовый свисток главного арбитра Николая Балакина прозвучит в 18.00.

Фотогалерея: