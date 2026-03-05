Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо под руководством Костюка начало подготовку к матчу с Полесьем
Украина. Премьер лига
05 марта 2026, 21:39 |
569
0

Динамо под руководством Костюка начало подготовку к матчу с Полесьем

Поединок 19-го тура Украинской Премьер-Лиги состоится в воскресенье, 8 марта

05 марта 2026, 21:39 |
569
0
Динамо под руководством Костюка начало подготовку к матчу с Полесьем
ФК Динамо Киев

После победы над «Ингульцем» (2:0) в матче 1/4 финала Кубка Украины киевское «Динамо» сосредоточило свое внимание на предстоящем матче в Украинской Премьер-Лиге – уже через несколько дней подопечные Игоря Костюка сыграют на выезде против житомирского «Полесья» в рамках 19-го тура чемпионата Украины.

Накануне «бело-синие» провели очередную тренировку на клубной базе в Вити-Литовской ​для подготовки к поединку против «Полесья». Тренировка началась с традиционной разминки, которая помогла динамовцам подготовиться к дальнейшим интенсивным нагрузкам.

После разминки футболисты разделились на несколько групп. Вратари отдельно выполняли комплекс упражнений под наблюдением тренеров, а полевые игроки были распределены на три группы.

Каждая из трех групп должна была завершить комбинацию пасов голом в небольшие ворота. Победу в этом мини-соревновании одерживала команда, которая первой забьет десять голов.

После этого игроки были заново распределены на три группы для выполнения следующих упражнений. Во время этого сегмента две группы отрабатывали игровые сценарии, а между тем третья группа занималась под наблюдением Мацея Кендзерека. Время от времени футболисты менялись местами.

Далее «бело-синие» поделились на две команды и сыграли двустороннюю встречу на поле уменьшенного размера. В напряженной борьбе минимальную победу одержала команда, игравшая в манишках оранжевого цвета.

После завершения тренировки на футбольном поле динамовцы перешли к занятиям в тренажерном зале.

Напомним, что матч 19-го тура Украинской Премьер-Лиги между «Полесьем» и «Динамо» состоится в воскресенье, 8 марта. Стартовый свисток главного арбитра Николая Балакина прозвучит в 18.00.

Фотогалерея:

По теме:
117 голов Ярмоленко в УПЛ. Стало известно, сколько забито левой ногой
Шахтер будет готовиться к матчу Лиги конференций с Лехом за границей
ОФИЦИАЛЬНО. Валерий Лучкевич стал игроком Эпицентра
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Полесье Житомир Полесье - Динамо Игорь Костюк Мацей Кендзерек тренировка
Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Названо условие, при котором Суркис не уволит летом Костюка из Динамо
Футбол | 05 марта 2026, 21:42 7
Названо условие, при котором Суркис не уволит летом Костюка из Динамо
Названо условие, при котором Суркис не уволит летом Костюка из Динамо

Киевляне должны выиграть кубок и финишировать в топ-3

Леннокс ЛЬЮИС: «Рад, что они договорились, это будет большой бой»
Бокс | 05 марта 2026, 09:43 0
Леннокс ЛЬЮИС: «Рад, что они договорились, это будет большой бой»
Леннокс ЛЬЮИС: «Рад, что они договорились, это будет большой бой»

Британец – о противостоянии Дюбуа и Уордли

Источник назвал форварда, которого вызовут в сборную Украины вместо Довбика
Футбол | 05.03.2026, 18:18
Источник назвал форварда, которого вызовут в сборную Украины вместо Довбика
Источник назвал форварда, которого вызовут в сборную Украины вместо Довбика
Туран указал на дверь украинскому игроку. Шахтер отправил его за границу
Футбол | 05.03.2026, 07:20
Туран указал на дверь украинскому игроку. Шахтер отправил его за границу
Туран указал на дверь украинскому игроку. Шахтер отправил его за границу
Известно, почему Усик и Ломаченко поддержали Бубку, а не Гераскевича
Бокс | 05.03.2026, 07:48
Известно, почему Усик и Ломаченко поддержали Бубку, а не Гераскевича
Известно, почему Усик и Ломаченко поддержали Бубку, а не Гераскевича
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Первый полуфиналист определен. Динамо в Киеве разобралось с Ингульцом
Первый полуфиналист определен. Динамо в Киеве разобралось с Ингульцом
03.03.2026, 19:57 182
Футбол
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
04.03.2026, 00:05 13
Футбол
Игроков и персонал известного украинского клуба мобилизовали в ВСУ
Игроков и персонал известного украинского клуба мобилизовали в ВСУ
04.03.2026, 04:02 19
Футбол
Источник: Зидан поставил условие по Лунину для своего возвращения в Реал
Источник: Зидан поставил условие по Лунину для своего возвращения в Реал
05.03.2026, 07:01 10
Футбол
Королева спринта. Украинская биатлонистка выиграла Малый хрустальный глобус
Королева спринта. Украинская биатлонистка выиграла Малый хрустальный глобус
04.03.2026, 17:06 6
Биатлон
Динамо завершило трансфер. Костюк хочет видеть в команде еще одного игрока
Динамо завершило трансфер. Костюк хочет видеть в команде еще одного игрока
04.03.2026, 20:03 3
Футбол
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
05.03.2026, 08:36 12
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это мой самый тяжелый соперник, я потерял память»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это мой самый тяжелый соперник, я потерял память»
04.03.2026, 00:42
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем