Шахтер разочаровал футболиста, сбежавшего из Жироны

Вратарь «Динамо» Загреб Доминик Ливакович вспомнил один из самых болезненных матчей в своей карьере.

Голкипер признался, что большим разочарованием для него стала игра против донецкого «Шахтера» (3:3) в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА 2019/2020.

«Конечно, были сложные моменты. Один из них – матч против Шахтера. У нас было хорошее преимущество в компенсированное время, но, к сожалению, мы не смогли его удержать. Тот поединок был очень болезненным», – сказал Ливакович.

Недавно вратарь вернулся в загребское «Динамо» и не захотел играть за «Жирону».