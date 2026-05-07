Шахтер разочаровал футболиста, сбежавшего из Жироны
Ливакович вспомнил болезненный матч с «горняками»
Вратарь «Динамо» Загреб Доминик Ливакович вспомнил один из самых болезненных матчей в своей карьере.
Голкипер признался, что большим разочарованием для него стала игра против донецкого «Шахтера» (3:3) в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА 2019/2020.
«Конечно, были сложные моменты. Один из них – матч против Шахтера. У нас было хорошее преимущество в компенсированное время, но, к сожалению, мы не смогли его удержать. Тот поединок был очень болезненным», – сказал Ливакович.
Недавно вратарь вернулся в загребское «Динамо» и не захотел играть за «Жирону».
