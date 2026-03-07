Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
07 марта 2026, 00:32 |
Александрия приняла решение после техпоражения от Оболони

Команда планирует подавать апелляцию

ФК Александрия. Дмитрий Китаев

Исполнительный директор «Александрии» Дмитрий Китаев прокомментировал решение КДК УАФ засчитать команде Кирилла Нестеренка техническое поражение 0:3 в матче 17-го тура УПЛ против «Оболони».

Причиной стали недостатки в организации и подготовке клубом-хозяином, которые привели к отмене игры.

– Дмитрий Сергеевич, согласны ли вы с решением КДК УАФ? Будете ли вы его обжаловать?

– Комментарий один – будем подавать апелляцию. Это все.

– Вы все же пытались решить этот вопрос с «Оболонью» полюбовно?

– Мы им письмо направляли, но это по факту ничего не дает. Поэтому сейчас сконцентрированы на апелляции и все.

Дмитрий Китаев Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Оболонь Киев техническое поражение
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
