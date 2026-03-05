Бартулович оценил выход в полуфинал Кубка Украины и сказал о сопернике
Металлист 1925 пробился в полуфинал
Металлист 1925 обыграл Локомотив со счетом 3:0 и вышел в полуфинал Кубка Украины. Ситуацию в турнире оценил наставник харьковчан Младен Бартулович.
«Мы очень довольны, задачу выполнили. Двигаемся дальше, впереди важные матчи. Никакой недооценки Локомотива быть не могло. Хороший соперник, и матч показал, что мы не расслабились. И приятно, что было много болельщиков. Соскучились по такой атмосфере».
«Забергджа? Он много забивал в Албании, и тут нам нужно, чтобы его прорвало. Возвращение Ари Моуры? Да, дали немного сыграть ему, это важно. Это же касается Рашицы».
«Соперник в полуфинале? Кто будет, тот и будет. У нас и до полуфинала будет много важных матчей, поэтому не выбираем», – сказал Бартулович.
В полуфинал уже вышли Динамо, Буковина и Металлист 1925.
