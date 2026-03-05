Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бартулович оценил выход в полуфинал Кубка Украины и сказал о сопернике
Кубок Украины
05 марта 2026, 15:59 | Обновлено 05 марта 2026, 16:36
Бартулович оценил выход в полуфинал Кубка Украины и сказал о сопернике

Металлист 1925 пробился в полуфинал

05 марта 2026, 15:59 | Обновлено 05 марта 2026, 16:36
Бартулович оценил выход в полуфинал Кубка Украины и сказал о сопернике
ФК Металлист 1925. Младен Бартулович

Металлист 1925 обыграл Локомотив со счетом 3:0 и вышел в полуфинал Кубка Украины. Ситуацию в турнире оценил наставник харьковчан Младен Бартулович.

«Мы очень довольны, задачу выполнили. Двигаемся дальше, впереди важные матчи. Никакой недооценки Локомотива быть не могло. Хороший соперник, и матч показал, что мы не расслабились. И приятно, что было много болельщиков. Соскучились по такой атмосфере».

«Забергджа? Он много забивал в Албании, и тут нам нужно, чтобы его прорвало. Возвращение Ари Моуры? Да, дали немного сыграть ему, это важно. Это же касается Рашицы».

«Соперник в полуфинале? Кто будет, тот и будет. У нас и до полуфинала будет много важных матчей, поэтому не выбираем», – сказал Бартулович.

В полуфинал уже вышли Динамо, Буковина и Металлист 1925.

Младен Бартулович Кубок Украины по футболу Металлист 1925 Локомотив Киев
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
