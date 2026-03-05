ФОТО. Звезда футбола изменил своей жене с моделью OnlyFans
Киран Триппьер заимел репутацию неверного мужа
Капитан «Ньюкасла» Киран Триппьер оказался в центре личного скандала.
По информации The Sun, футболист расстался со своей женой Шарлоттой после того, как изменил ей с моделью OnlyFans Келани Вебстер.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Сообщается, что пара воспитывает троих детей и сейчас живет отдельно. Триппьер и Шарлотта долгое время считались одной из самых стабильных пар среди английских футболистов.
Сам защитник «Ньюкасла» и сборной Англии пока не комментировал ситуацию.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Француз может в третий раз возглавить мадридский клуб
Турецкий коуч может возглавить мадридский «Атлетико»