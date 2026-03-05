Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
05 марта 2026, 14:42 | Обновлено 05 марта 2026, 15:02
ФОТО. Звезда футбола изменил своей жене с моделью OnlyFans

Киран Триппьер заимел репутацию неверного мужа

Getty Images/Global Images Ukraine. Киран Триппьер

Капитан «Ньюкасла» Киран Триппьер оказался в центре личного скандала.

По информации The Sun, футболист расстался со своей женой Шарлоттой после того, как изменил ей с моделью OnlyFans Келани Вебстер.

Сообщается, что пара воспитывает троих детей и сейчас живет отдельно. Триппьер и Шарлотта долгое время считались одной из самых стабильных пар среди английских футболистов.

Сам защитник «Ньюкасла» и сборной Англии пока не комментировал ситуацию.

