ФОТО. Звезда футбола изменил своей жене с моделью OnlyFans

Капитан «Ньюкасла» Киран Триппьер оказался в центре личного скандала.

По информации The Sun, футболист расстался со своей женой Шарлоттой после того, как изменил ей с моделью OnlyFans Келани Вебстер.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Сообщается, что пара воспитывает троих детей и сейчас живет отдельно. Триппьер и Шарлотта долгое время считались одной из самых стабильных пар среди английских футболистов.

Сам защитник «Ньюкасла» и сборной Англии пока не комментировал ситуацию.