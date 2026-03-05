Вернидуб получил солидные деньги после скандального матча в Азербайджане
«Нефтчи» считает, что потерял победу над «Шамахы» из-за действий главного арбитра
В субботу, 28 февраля, состоялся матч 22-го тура чемпионата Азербайджана, в котором встретились «Шамахы» и «Нефтчи», который представляет Баку.
Команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью со счетом 2:2, однако после игры вспыхнул скандал. Наставник гостей Юрий Вернидуб, футболисты и руководство клуба остались недовольны действиями главного арбитра.
«Нефтчи» считает, что решения рефери не позволили команде из Баку одержать заслуженную победу.
Чтобы поддержать коллектив, босы «Нефтчи» выделили премии – и футболисты, и опытный украинский специалист получили по 2 500 манатов (1 268 евро).
Вернидуб возглавил «Нефтчи» в декабре прошлого года и с тех пор одержал четыре победы, трижды сыграл вничью и не потерпел ни единого поражения за три месяца.
Чемпионат Азербайджана, 22-й тур. 28 февраля
Шамахы – Нефтчи Баку – 2:2
Голы: Сезар, 75, Росси, 90+8 (пен) – Абубакар, 60, 90+1
