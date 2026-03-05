Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
05 марта 2026, 20:10
Вернидуб получил солидные деньги после скандального матча в Азербайджане

«Нефтчи» считает, что потерял победу над «Шамахы» из-за действий главного арбитра

Вернидуб получил солидные деньги после скандального матча в Азербайджане
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб

В субботу, 28 февраля, состоялся матч 22-го тура чемпионата Азербайджана, в котором встретились «Шамахы» и «Нефтчи», который представляет Баку.

Команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью со счетом 2:2, однако после игры вспыхнул скандал. Наставник гостей Юрий Вернидуб, футболисты и руководство клуба остались недовольны действиями главного арбитра.

«Нефтчи» считает, что решения рефери не позволили команде из Баку одержать заслуженную победу.

Чтобы поддержать коллектив, босы «Нефтчи» выделили премии – и футболисты, и опытный украинский специалист получили по 2 500 манатов (1 268 евро).

Вернидуб возглавил «Нефтчи» в декабре прошлого года и с тех пор одержал четыре победы, трижды сыграл вничью и не потерпел ни единого поражения за три месяца.

Чемпионат Азербайджана, 22-й тур. 28 февраля

Шамахы Нефтчи Баку 2:2

Голы: Сезар, 75, Росси, 90+8 (пен) – Абубакар, 60, 90+1

Видеообзор матча:

чемпионат Азербайджана по футболу Нефтчи Баку Виталий Вернидуб
Николай Тытюк Источник: sportinfo.az
