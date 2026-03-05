Кубок Украины05 марта 2026, 13:41 |
516
0
ВИДЕО. Металлист 1925 вышел вперед в игре с Локомотивом
Забитым мячом на 15-й минуте отличился Батон Забергджа
05 марта 2026, 13:41 |
516
0
В четверг, 5 марта, состоится матч 1/4 финала Кубка Украины между «Металлистом 1925» и киевским «Локомотивом». Поединок проходит в Ковалевке на стадионе «Колос».
На 15-й минуте встречи счет матча открыл игрок «Металлиста 1925» Батон Забергджа.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Футболист харьковчан точно пробил из пределов штрафной площадки в дальний угол ворот соперника.
ВИДЕО. Металлист 1925 вышел вперед в игре с Локомотивом
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Другие виды | 05 марта 2026, 08:10 9
Известный в прошлом спортсмен – об информации, что он сотрудничает с оккупантами
Футбол | 04 марта 2026, 16:57 1
Турецкий коуч может возглавить мадридский «Атлетико»
Футбол | 05.03.2026, 14:28
Футбол | 05.03.2026, 04:05
Футбол | 05.03.2026, 09:59
Комментарии 0
Популярные новости
04.03.2026, 07:02 34
05.03.2026, 07:01 8
04.03.2026, 04:02 17
04.03.2026, 03:55 17
05.03.2026, 07:22 5
03.03.2026, 12:15 2
04.03.2026, 18:36 112
03.03.2026, 09:12 1