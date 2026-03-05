В четверг, 5 марта, состоится матч 1/4 финала Кубка Украины между «Металлистом 1925» и киевским «Локомотивом». Поединок проходит в Ковалевке на стадионе «Колос».

На 15-й минуте встречи счет матча открыл игрок «Металлиста 1925» Батон Забергджа.

Футболист харьковчан точно пробил из пределов штрафной площадки в дальний угол ворот соперника.

ВИДЕО. Металлист 1925 вышел вперед в игре с Локомотивом