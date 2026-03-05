Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Металлист 1925 вышел вперед в игре с Локомотивом
Кубок Украины
05 марта 2026, 13:41 |
516
0

ВИДЕО. Металлист 1925 вышел вперед в игре с Локомотивом

Забитым мячом на 15-й минуте отличился Батон Забергджа

05 марта 2026, 13:41 |
516
0
ВИДЕО. Металлист 1925 вышел вперед в игре с Локомотивом
ФК Металлист 1925. Батон Забергджа

В четверг, 5 марта, состоится матч 1/4 финала Кубка Украины между «Металлистом 1925» и киевским «Локомотивом». Поединок проходит в Ковалевке на стадионе «Колос».

На 15-й минуте встречи счет матча открыл игрок «Металлиста 1925» Батон Забергджа.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Футболист харьковчан точно пробил из пределов штрафной площадки в дальний угол ворот соперника.

ВИДЕО. Металлист 1925 вышел вперед в игре с Локомотивом

По теме:
Бартулович оценил выход в полуфинал Кубка Украины и сказал о сопернике
Металлист 1925 в игре. Определены 3 из 4 полуфиналистов Кубка Украины
Металлист 1925 – Локомотив – 3:0. Разгромная победа. Видео голов и обзор
Кубок Украины по футболу чемпионат Украины по футболу Металлист 1925 Локомотив Киев Батон Забергджа видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»
Другие виды | 05 марта 2026, 08:10 9
Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»
Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»

Известный в прошлом спортсмен – об информации, что он сотрудничает с оккупантами

Шахтер может уже летом остаться без тренера: Туран попал на радар гранда
Футбол | 04 марта 2026, 16:57 1
Шахтер может уже летом остаться без тренера: Туран попал на радар гранда
Шахтер может уже летом остаться без тренера: Туран попал на радар гранда

Турецкий коуч может возглавить мадридский «Атлетико»

Источник: ПСЖ не поступит с Забарным так, как со своим звездным экс-игроком
Футбол | 05.03.2026, 14:28
Источник: ПСЖ не поступит с Забарным так, как со своим звездным экс-игроком
Источник: ПСЖ не поступит с Забарным так, как со своим звездным экс-игроком
Журналист: «Сборная Украины теряет игроков. Их переманивает другая страна»
Футбол | 05.03.2026, 04:05
Журналист: «Сборная Украины теряет игроков. Их переманивает другая страна»
Журналист: «Сборная Украины теряет игроков. Их переманивает другая страна»
Игорь СУРКИС: «Меня вообще не волнует, что они говорят. Все всё увидят»
Футбол | 05.03.2026, 09:59
Игорь СУРКИС: «Меня вообще не волнует, что они говорят. Все всё увидят»
Игорь СУРКИС: «Меня вообще не волнует, что они говорят. Все всё увидят»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известный футболист хочет приостановить карьеру и пойти воевать за страну
Известный футболист хочет приостановить карьеру и пойти воевать за страну
04.03.2026, 07:02 34
Футбол
Источник: Зидан поставил условие по Лунину для своего возвращения в Реал
Источник: Зидан поставил условие по Лунину для своего возвращения в Реал
05.03.2026, 07:01 8
Футбол
Игроков и персонал известного украинского клуба мобилизовали в ВСУ
Игроков и персонал известного украинского клуба мобилизовали в ВСУ
04.03.2026, 04:02 17
Футбол
Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»
Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»
04.03.2026, 03:55 17
Футбол
Забарный после перехода в ПСЖ купил новую машину. Известна цена
Забарный после перехода в ПСЖ купил новую машину. Известна цена
05.03.2026, 07:22 5
Футбол
Свитолина, Костюк, Ястремская. Жребий в Индиан-Уэллс: соперницы украинок
Свитолина, Костюк, Ястремская. Жребий в Индиан-Уэллс: соперницы украинок
03.03.2026, 12:15 2
Теннис
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
04.03.2026, 18:36 112
Футбол
Тони Беллью без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
Тони Беллью без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
03.03.2026, 09:12 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем