  4. ВИДЕО. Фонсека в восторге от Яремчука! Как украинец сменил атаку клуба
Франция
05 марта 2026, 14:33
Смотрите новое видео на YouTube-канале Sport.ua

ВИДЕО. Фонсека в восторге от Яремчука! Как украинец сменил атаку клуба
Главный тренер французского Лиона Паулу Фонсека дал свою оценку форварду его команды и сборной Украины Роману Яремчуку.

По условиям арендного соглашения между Олимпиакосом и Лионом Яремчук может быть выкуплен летом 2026 года за пять миллионов евро. После перехода в клуб 30-летний форвард отдал одну результативную передачу в трех проведенных матчах.

