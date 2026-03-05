ВИДЕО. Фонсека в восторге от Яремчука! Как украинец сменил атаку клуба

Главный тренер французского Лиона Паулу Фонсека дал свою оценку форварду его команды и сборной Украины Роману Яремчуку.

По условиям арендного соглашения между Олимпиакосом и Лионом Яремчук может быть выкуплен летом 2026 года за пять миллионов евро. После перехода в клуб 30-летний форвард отдал одну результативную передачу в трех проведенных матчах.

ВИДЕО. Фонсека в восторге от Яремчука! Как украинец изменил атаку клуба