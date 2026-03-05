Франция05 марта 2026, 14:33 |
604
0
ВИДЕО. Фонсека в восторге от Яремчука! Как украинец сменил атаку клуба
Смотрите новое видео на YouTube-канале Sport.ua
05 марта 2026, 14:33 |
604
0
Главный тренер французского Лиона Паулу Фонсека дал свою оценку форварду его команды и сборной Украины Роману Яремчуку.
По условиям арендного соглашения между Олимпиакосом и Лионом Яремчук может быть выкуплен летом 2026 года за пять миллионов евро. После перехода в клуб 30-летний форвард отдал одну результативную передачу в трех проведенных матчах.
ВИДЕО. Фонсека в восторге от Яремчука! Как украинец изменил атаку клуба
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Другие виды | 05 марта 2026, 08:10 9
Известный в прошлом спортсмен – об информации, что он сотрудничает с оккупантами
Футбол | 04 марта 2026, 18:36 112
ЛНЗ в серии пенальти обыграл его бывший вратарь
Футбол | 05.03.2026, 14:57
Футбол | 05.03.2026, 13:21
Футбол | 05.03.2026, 04:05
Комментарии 0
Популярные новости
04.03.2026, 20:03 3
04.03.2026, 00:42
03.03.2026, 19:57 182
04.03.2026, 09:00 1
04.03.2026, 16:57 1
04.03.2026, 04:02 17
03.03.2026, 09:04 14
03.03.2026, 08:13