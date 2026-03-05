Украинец, которого хочет Реал, провел тренировку с другим клубом Ла Лиги

Украинский вратарь Игорь Галдин провел тренировку с первой командой испанского «Леванте», сообщает издание AS.

15-летний футболист считается одним из самых перспективных талантов академии клуба, поэтому тренерский штаб решил постепенно привлекать его к тренировкам со взрослой командой.

Игорь Галдин является воспитанником одесского «Черноморца» и действующим игроком юношеской сборной Украины U-16. Первый профессиональный контракт с «Леванте» он подписал летом 2025 года.

Ранее сообщалось, что Игорем Галдиным интересуется мадридский «Реал».