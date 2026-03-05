Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинец, которого хочет Реал, провел тренировку с другим клубом Ла Лиги
Испания
05 марта 2026, 18:17 |
191
0

Украинец, которого хочет Реал, провел тренировку с другим клубом Ла Лиги

Игорь Галдин тренируется со взрослой командой Леванте

05 марта 2026, 18:17 |
191
0
Украинец, которого хочет Реал, провел тренировку с другим клубом Ла Лиги
AS

Украинский вратарь Игорь Галдин провел тренировку с первой командой испанского «Леванте», сообщает издание AS.

15-летний футболист считается одним из самых перспективных талантов академии клуба, поэтому тренерский штаб решил постепенно привлекать его к тренировкам со взрослой командой.

Игорь Галдин является воспитанником одесского «Черноморца» и действующим игроком юношеской сборной Украины U-16. Первый профессиональный контракт с «Леванте» он подписал летом 2025 года.

Ранее сообщалось, что Игорем Галдиным интересуется мадридский «Реал».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подтвердили уход бразильского легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Карпат перешел в титулованный бразильский клуб
Источник: Зидан поставил условие по Лунину для своего возвращения в Реал
трансферы Реал Мадрид Леванте трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: AS
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Испанские СМИ: «Ванат – одно из топ-подписаний в Ла Лиге. Будущее Жироны»
Футбол | 05 марта 2026, 17:05 0
Испанские СМИ: «Ванат – одно из топ-подписаний в Ла Лиге. Будущее Жироны»
Испанские СМИ: «Ванат – одно из топ-подписаний в Ла Лиге. Будущее Жироны»

Игрок здорово себя проявляет в Испании

Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
Футбол | 04 марта 2026, 18:36 116
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке

ЛНЗ в серии пенальти обыграл его бывший вратарь

Уверенный шаг в полуфинал. Металлист 1925 в Ковалевке обыграл Локомотив
Футбол | 05.03.2026, 14:57
Уверенный шаг в полуфинал. Металлист 1925 в Ковалевке обыграл Локомотив
Уверенный шаг в полуфинал. Металлист 1925 в Ковалевке обыграл Локомотив
Туран указал на дверь украинскому игроку. Шахтер отправил его за границу
Футбол | 05.03.2026, 07:20
Туран указал на дверь украинскому игроку. Шахтер отправил его за границу
Туран указал на дверь украинскому игроку. Шахтер отправил его за границу
Леннокс ЛЬЮИС: «Рад, что они договорились, это будет большой бой»
Бокс | 05.03.2026, 09:43
Леннокс ЛЬЮИС: «Рад, что они договорились, это будет большой бой»
Леннокс ЛЬЮИС: «Рад, что они договорились, это будет большой бой»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
04.03.2026, 00:05 13
Футбол
Забарный после перехода в ПСЖ купил новую машину. Известна цена
Забарный после перехода в ПСЖ купил новую машину. Известна цена
05.03.2026, 07:22 7
Футбол
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
05.03.2026, 08:36 11
Футбол
Украина разгромно проиграла сборной Англии в квалификации ЧМ
Украина разгромно проиграла сборной Англии в квалификации ЧМ
03.03.2026, 20:55 6
Футбол
Мудрик провел разговор с журналистом и сделал важное заявление
Мудрик провел разговор с журналистом и сделал важное заявление
04.03.2026, 07:54
Футбол
Шахтер может уже летом остаться без тренера: Туран попал на радар гранда
Шахтер может уже летом остаться без тренера: Туран попал на радар гранда
04.03.2026, 16:57 2
Футбол
Костюк отказался от талантливого игрока Динамо – ему нашли новый клуб
Костюк отказался от талантливого игрока Динамо – ему нашли новый клуб
04.03.2026, 07:26 11
Футбол
Первый полуфиналист определен. Динамо в Киеве разобралось с Ингульцом
Первый полуфиналист определен. Динамо в Киеве разобралось с Ингульцом
03.03.2026, 19:57 182
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем