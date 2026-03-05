100 матчей в АПЛ в составе Арсенала. Давид Рая сравнялся с ван дер Саром
Вспомним лучших голкиперов по количеству сухих матчей в АПЛ после первых 100 игр
Испанский вратарь Давид Райя сыграл 100-й матч в АПЛ в составе 6 Арсенала.
Произошло это в матче 29-го тура, в котором канониры на выезде победили Брайтон со счетом 1:0.
В этих 100 матчах за Арсенал Райя совершил 43 клишшита.
Столько же в свое время совершил, например, Эдвин ван дер Сар в составе Манчестер Юнайтед.
По этому поводу вспомним лучших вратарей в истории лиги по количеству сыгранных матчей без пропущенных мячей в своих первых 100 поединках в АПЛ в составе одной команды:
- 59 – Петер Чех (Челси)
- 54 – Пепе Рейна (Ливерпуль)
- 46 – Эдерсон (Манчестер Сити)
- 44 – Алиссон (Ливерпуль)
- 44 – Петер Шмайхель (Манчестер Юнайтед)
- 43 – Эдвин ван дер Сар (Манчестер Юнайтед)
- 43 – Давид Рая (Арсенал)
A clean sheet for David Raya in his 100th Premier League appearance for Arsenal. pic.twitter.com/YBan4cuHH4— Opta Analyst (@OptaAnalyst) March 4, 2026
