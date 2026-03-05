Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. 100 матчей в АПЛ в составе Арсенала. Давид Рая сравнялся с ван дер Саром
Англия
05 марта 2026, 12:35 | Обновлено 05 марта 2026, 12:47
Вспомним лучших голкиперов по количеству сухих матчей в АПЛ после первых 100 игр

Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Райя

Испанский вратарь Давид Райя сыграл 100-й матч в АПЛ в составе 6 Арсенала.

Произошло это в матче 29-го тура, в котором канониры на выезде победили Брайтон со счетом 1:0.

В этих 100 матчах за Арсенал Райя совершил 43 клишшита.

Столько же в свое время совершил, например, Эдвин ван дер Сар в составе Манчестер Юнайтед.

По этому поводу вспомним лучших вратарей в истории лиги по количеству сыгранных матчей без пропущенных мячей в своих первых 100 поединках в АПЛ в составе одной команды:

  • 59 – Петер Чех (Челси)
  • 54 – Пепе Рейна (Ливерпуль)
  • 46 – Эдерсон (Манчестер Сити)
  • 44 – Алиссон (Ливерпуль)
  • 44 – Петер Шмайхель (Манчестер Юнайтед)
  • 43 – Эдвин ван дер Сар (Манчестер Юнайтед)
  • 43 – Давид Рая (Арсенал)
По теме:
Бундеслига лидирует среди евро-чемпионатов по средней посещаемости
Игрок Челси первым достиг 10 результативных действий в АПЛ в 2026 году
0.01 xG – слишком много. 12 мыслей после матча Брайтона и Арсенала
Эдвин ван дер Сар Давид Райя рейтинг Арсенал Лондон статистика Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
