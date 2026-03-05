100 матчей в АПЛ в составе Арсенала. Давид Рая сравнялся с ван дер Саром

Испанский вратарь Давид Райя сыграл 100-й матч в АПЛ в составе 6 Арсенала.

Произошло это в матче 29-го тура, в котором канониры на выезде победили Брайтон со счетом 1:0.

В этих 100 матчах за Арсенал Райя совершил 43 клишшита.

Столько же в свое время совершил, например, Эдвин ван дер Сар в составе Манчестер Юнайтед.

По этому поводу вспомним лучших вратарей в истории лиги по количеству сыгранных матчей без пропущенных мячей в своих первых 100 поединках в АПЛ в составе одной команды:

59 – Петер Чех (Челси)

54 – Пепе Рейна (Ливерпуль)

46 – Эдерсон (Манчестер Сити)

44 – Алиссон (Ливерпуль)

44 – Петер Шмайхель (Манчестер Юнайтед)

43 – Эдвин ван дер Сар (Манчестер Юнайтед)

43 – Давид Рая (Арсенал)