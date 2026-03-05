Кубок Украины05 марта 2026, 12:17 |
Металлист 1925 – Локомотив. Стали известны стартовые составы на игру
Матч 1/4 финала Кубка Украины состоится 5 марта в 13:00 по киевскому времени
05 марта 2026, 12:17 |
5 марта в 13:00 по Киеву начнется матч 1/4 финала Кубка Украины 2025/26 между харьковским «Металлистом 1925» и киевским «Локомотивом».
Встреча состоится на стадионе Арена-Львов во Львове.
Перед началом поединка наставники обеих команд объявили стартовые составы на игру.
Стартовые составы на матч Металлист 1925 – Локомотив:
