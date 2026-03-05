Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
05 марта 2026, 12:17 |
0

Металлист 1925 – Локомотив. Стали известны стартовые составы на игру

Матч 1/4 финала Кубка Украины состоится 5 марта в 13:00 по киевскому времени

Металлист 1925 – Локомотив. Стали известны стартовые составы на игру
ФК Металлист 1925

5 марта в 13:00 по Киеву начнется матч 1/4 финала Кубка Украины 2025/26 между харьковским «Металлистом 1925» и киевским «Локомотивом».

Встреча состоится на стадионе Арена-Львов во Львове.

Перед началом поединка наставники обеих команд объявили стартовые составы на игру.

Стартовые составы на матч Металлист 1925 – Локомотив:

Кубок Украины по футболу чемпионат Украины по футболу Металлист 1925 Локомотив Киев стартовые составы
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Комментарии
