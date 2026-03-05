Игрок ЛНЗ после поражения выразил недовольство форматом Кубка Украины
«Зимний» чемпион УПЛ неожиданно вылетел из кубкового турнира
Один из лидеров ЛНЗ Геннадий Пасич эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помешало подопечным Виталия Пономарева достичь положительного результата в четвертьфинале Кубка Украины, в котором они уступили перволиговой «Буковине» в серии после.
«Новый формат розыгрыша Кубка Украины, когда в случае ничьей в основное время сразу же пробивалась серия пенальти для выявления победителя, был более выгоден для «Буковины». Убежден, если бы было дополнительное время, мы бы дожали гостей, которые под занавес противостояния явно подсели и занимались лишь защитными функциями.
Тем не менее, перволиговые команды еще только готовятся ко второй половине сезона и поэтому физические кондиции - не оптимальны.
Однако есть то, что имеем.
Что еще помешало склонить чашу весов в свою сторону? Буковинцы действовали очень плотно у своих владений и нам сложно было пользоваться грозным оружием: вертикальными передачами. Пришлось больше действовать через фланги, но верховые дуэли нам каких-то дивидендов не принесли. Гости четко действовали на опережение и до голевых моментов дело практически не доходило.
По-моему, нам, как и в недавнем календарном матче с «Полесьем» не хватало травмированного легионера Мухаррема Яшари. Он своими нестандартными действиями мог осложнить жизнь визави.
Конечно, очень досадно, что ЛНЗ впервые в истории не сумел пробиться в кубковый полуфинал. У нас еще есть шанс реабилитироваться в чемпионате, где черкасская команда претендует на место на пьедестале», – сказал Пасич.
1. пенальті після основного часу гри,
2. круглий м'яч,
3. прямокутні ворота,
4. дуже сильний першоліговий суперник,
5. травмований Яшарі.