Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пономарев выступил с заявлением после вылета ЛНЗ из Кубка Украины
Кубок Украины
05 марта 2026, 07:57 | Обновлено 05 марта 2026, 09:14
1727
0

Пономарев выступил с заявлением после вылета ЛНЗ из Кубка Украины

Коуч пообщался с журналистами после матча с Буковиной

05 марта 2026, 07:57 | Обновлено 05 марта 2026, 09:14
1727
0
Пономарев выступил с заявлением после вылета ЛНЗ из Кубка Украины
ФК ЛНЗ. Виталий Пономарев

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев поделился эмоциями после вылета «фиолетовых» из Кубка Украины.

– Очень тяжелый оказался поединок для обеих команд, очень много сегодня борьбы и послематчевое пенальти. Но в общем, ЛНЗ создавал больше моментов, и в штрафную доводили мяч чаще, чего не хватило, чтобы все-таки забить этот мяч в ворота?

– Не хватило гола, как вы сказали, чтобы победить. Но игра действительно была с борьбой. Поле сейчас не совсем позволяет играть более качественно. Конечно, нужно было те моменты, которые у нас были, использовать. А серия пенальти – это уже лотерея, Буковина лучше их выполнила и прошла дальше.

– Паламарчук несколько ударов угадал, куда будет направлен удар, и как игрок Кожушко сказал, что фарт где-то больше им помог, это так получается?

– Это футбол, фарт одна из составляющих игры. Я могу поздравить Буковину с выходом в полуфинал, хорошая команда, сегодня мы не забили этот гол, значит, заслужили это поражение. Сейчас два матча неудачных, но будем двигаться дальше. Как я уже говорил, очень сложно все матчи проходить без поражений, но команда будет становиться сильнее из-за прохождения этих проблемных моментов.

– ЛНЗ пошло на зимнюю паузу зимним чемпионом, Вы говорили, что самое главное – это держать психологическое состояние игроков, чтобы это на них не давило. Удалось ли до конца это спокойствие им внушить, или где-то присутствует давление, что у них была такая хорошая серия.

– Присутствует, поскольку никто из футболистов раньше не находился в команде, которая находилась на первом месте. Которая боролась за самые высокие места. Я всегда им говорю, что у нас будут очень серьезные ожидания. Будь мы на 5-6 месте, то не были бы такие ожидания, а здесь сейчас будут и ожидания, и критика. Так как нас хвалили зимой, то будут критиковать сейчас, и это нормально. Основное, чтобы мы правильно вышли из ситуации.

– Вылет в Кубке на этой стадии, насколько это критически или не было какой-либо конкретной задачи: дойти до полуфинала, финала? Насколько для ЛНЗ это сейчас досадно?

– Да у нас были и будут задачи в любом матче побеждать и достигать высоких результатов. И конечно, что остался один матч до финала, а там надо бы побеждать. Ставим цели, но может по-разному складываться. Я не считаю, что нужно делать какую-то трагедию из этого, потому что нужно сделать правильные выводы и двигаться дальше, – сказал коуч.

По теме:
Металлист 1925 – Локомотив. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Металлист 1925 - Локомотив. Текстовая трансляция матча
Тренер Локомотива рассказал, чего ждет от матча с Металлистом 1925 в Кубке
Виталий Пономарев ЛНЗ Черкассы Буковина Черновцы Кубок Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
Оцените материал
(24)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Флорентино Перес хочет избавиться от трех футболистов Реала
Футбол | 04 марта 2026, 18:14 0
Флорентино Перес хочет избавиться от трех футболистов Реала
Флорентино Перес хочет избавиться от трех футболистов Реала

Летом Мадрид могут покинуть три футболиста

Шахтер может уже летом остаться без тренера: Туран попал на радар гранда
Футбол | 04 марта 2026, 16:57 0
Шахтер может уже летом остаться без тренера: Туран попал на радар гранда
Шахтер может уже летом остаться без тренера: Туран попал на радар гранда

Турецкий коуч может возглавить мадридский «Атлетико»

Игорь КОСТЮК: «Этот футболист Динамо был там, где не нужно»
Футбол | 05.03.2026, 08:44
Игорь КОСТЮК: «Этот футболист Динамо был там, где не нужно»
Игорь КОСТЮК: «Этот футболист Динамо был там, где не нужно»
Лучше так, чем с Алонсо. Обзор 26 тура Ла Лиги
Футбол | 04.03.2026, 13:41
Лучше так, чем с Алонсо. Обзор 26 тура Ла Лиги
Лучше так, чем с Алонсо. Обзор 26 тура Ла Лиги
Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»
Другие виды | 05.03.2026, 08:10
Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»
Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
МАРКЕВИЧ: «Если не одолеют Полтаву и Кудровку – проект нужно закрывать»
МАРКЕВИЧ: «Если не одолеют Полтаву и Кудровку – проект нужно закрывать»
03.03.2026, 12:31 3
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он даже близко не Майк Тайсон, не сравнивайте их»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он даже близко не Майк Тайсон, не сравнивайте их»
03.03.2026, 09:40
Бокс
Мудрик пошел на отчаянный шаг. Челси не был в силах помочь
Мудрик пошел на отчаянный шаг. Челси не был в силах помочь
03.03.2026, 09:04 14
Футбол
Александр Усик не общается со своим самым тяжелым соперником
Александр Усик не общается со своим самым тяжелым соперником
03.03.2026, 08:13
Бокс
Украина разгромно проиграла сборной Англии в квалификации ЧМ
Украина разгромно проиграла сборной Англии в квалификации ЧМ
03.03.2026, 20:55 6
Футбол
Королева спринта. Украинская биатлонистка выиграла Малый хрустальный глобус
Королева спринта. Украинская биатлонистка выиграла Малый хрустальный глобус
04.03.2026, 17:06 6
Биатлон
Игроков и персонал известного украинского клуба мобилизовали в ВСУ
Игроков и персонал известного украинского клуба мобилизовали в ВСУ
04.03.2026, 04:02 12
Футбол
Динамо завершило трансфер. Костюк хочет видеть в команде еще одного игрока
Динамо завершило трансфер. Костюк хочет видеть в команде еще одного игрока
04.03.2026, 20:03 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем