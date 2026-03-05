Пономарев выступил с заявлением после вылета ЛНЗ из Кубка Украины

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев поделился эмоциями после вылета «фиолетовых» из Кубка Украины.

– Очень тяжелый оказался поединок для обеих команд, очень много сегодня борьбы и послематчевое пенальти. Но в общем, ЛНЗ создавал больше моментов, и в штрафную доводили мяч чаще, чего не хватило, чтобы все-таки забить этот мяч в ворота?

– Не хватило гола, как вы сказали, чтобы победить. Но игра действительно была с борьбой. Поле сейчас не совсем позволяет играть более качественно. Конечно, нужно было те моменты, которые у нас были, использовать. А серия пенальти – это уже лотерея, Буковина лучше их выполнила и прошла дальше.

– Паламарчук несколько ударов угадал, куда будет направлен удар, и как игрок Кожушко сказал, что фарт где-то больше им помог, это так получается?

– Это футбол, фарт одна из составляющих игры. Я могу поздравить Буковину с выходом в полуфинал, хорошая команда, сегодня мы не забили этот гол, значит, заслужили это поражение. Сейчас два матча неудачных, но будем двигаться дальше. Как я уже говорил, очень сложно все матчи проходить без поражений, но команда будет становиться сильнее из-за прохождения этих проблемных моментов.

– ЛНЗ пошло на зимнюю паузу зимним чемпионом, Вы говорили, что самое главное – это держать психологическое состояние игроков, чтобы это на них не давило. Удалось ли до конца это спокойствие им внушить, или где-то присутствует давление, что у них была такая хорошая серия.

– Присутствует, поскольку никто из футболистов раньше не находился в команде, которая находилась на первом месте. Которая боролась за самые высокие места. Я всегда им говорю, что у нас будут очень серьезные ожидания. Будь мы на 5-6 месте, то не были бы такие ожидания, а здесь сейчас будут и ожидания, и критика. Так как нас хвалили зимой, то будут критиковать сейчас, и это нормально. Основное, чтобы мы правильно вышли из ситуации.

– Вылет в Кубке на этой стадии, насколько это критически или не было какой-либо конкретной задачи: дойти до полуфинала, финала? Насколько для ЛНЗ это сейчас досадно?

– Да у нас были и будут задачи в любом матче побеждать и достигать высоких результатов. И конечно, что остался один матч до финала, а там надо бы побеждать. Ставим цели, но может по-разному складываться. Я не считаю, что нужно делать какую-то трагедию из этого, потому что нужно сделать правильные выводы и двигаться дальше, – сказал коуч.