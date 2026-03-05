Нидерландскому клубу посоветовали срочно подписать украинского Холанда

Ресурс FootballTransfers высоко оценил первые матчи украинского нападающего Артема Степанова в составе «Утрехта».

Аналитик Виллем Лейграф так высказался о 18-летнем нападающем: «Очевидно, что Степанов положительно влияет на результаты «Утрехта», и данные SciSports это подтверждают. Несмотря на то, что он сыграл всего 317 минут, его пасы делают его одним из лучших нападающих в Эредивизи в этом сезоне, и он значительно влияет на создание голевых моментов «Утрехтом». Степанов также незаменим в прессинге соперников, что позволяет ему также эффективно действовать в обороне».

Ресурс отмечает, что «Утрехту» нужно срочно выкупить контракт Степанова у леверкузенского «Байера», поскольку интерес к Артему летом вырастет, если он продолжит демонстрировать такой же уровень игры в чемпионате Нидерландов. Вероятно, увеличится и трансферная стоимость украинца.

Степанов успел сыграть за «Утрехт» шесть матчей, в которых он отличился голом и одной результативной передачей. Из-за внешнего сходства Артема часто сравнивают с норвежским нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.

Ранее Степанов прокомментировал свой первый гол в составе «Утрехта».