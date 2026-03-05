Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Один из трех лучших в мире. В Италии удивили заявлением о Малиновском
Италия
05 марта 2026, 23:41
Один из трех лучших в мире. В Италии удивили заявлением о Малиновском

Давид Росси высоко оценил полузащитника сборной Украины

Один из трех лучших в мире. В Италии удивили заявлением о Малиновском
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Итальянский журналист Давид Росси, который является болельщиком римской «Ромы», поделился ожиданиями от матча 28-го тура Серии А между его любимой командой и «Дженоа».

«На мой взгляд, наибольшее беспокойство по поводу встречи в следующее воскресенье вызывает присутствие Даниэле Де Росси на скамейке запасных «Дженоа». Эта ситуация усложняет задачу. Я смотрел последние матчи «Дженоа». Это команда, которая никогда не сдается, очень динамичная.

Бальданчи вне игры? Если бы мне пришлось выбирать, я бы предпочел, чтобы не играл Малиновский (а не Бальданчи - прим.) - он является одним из трех лучших игроков мира в игре стоя», - сказал Росси в эфире Rete Sport.

Ранее главный тренер «Дженоа» Даниэле Де Росси заявил, что его радует трансформация Малиновского.

Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
