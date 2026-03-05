Украина. Премьер лига05 марта 2026, 10:12 | Обновлено 05 марта 2026, 10:37
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подтвердили уход бразильского легионера
Фабиано будет выступать за «Палмейрас»
Львовские Карпаты официально объявили об уходе бразильского легионера Фабиано. Об этом сообщает клубная пресс-служба «львов».
По официальной информации, 19-летний вингер львовских «Карпат» Фабиано Родригес Перейра будет выступать за бразильский «Палмейрас» на правах аренды с опцией выкупа до 31 января 2027 года.
Бразилец стал игроком зелено-белых в марте 2025 года. За это время Фабиано сыграл десять матчей и отличился одним забитым мячом.
