Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подтвердили уход бразильского легионера
Украина. Премьер лига
05 марта 2026, 10:12 | Обновлено 05 марта 2026, 10:37
334
0

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подтвердили уход бразильского легионера

Фабиано будет выступать за «Палмейрас»

05 марта 2026, 10:12 | Обновлено 05 марта 2026, 10:37
334
0
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подтвердили уход бразильского легионера
ФК Карпаты Львов. Фабиано

Львовские Карпаты официально объявили об уходе бразильского легионера Фабиано. Об этом сообщает клубная пресс-служба «львов».

По официальной информации, 19-летний вингер львовских «Карпат» Фабиано Родригес Перейра будет выступать за бразильский «Палмейрас» на правах аренды с опцией выкупа до 31 января 2027 года.

Бразилец стал игроком зелено-белых в марте 2025 года. За это время Фабиано сыграл десять матчей и отличился одним забитым мячом.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Фламенго неожиданно назначил известного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Карпат перешел в титулованный бразильский клуб
Туран указал на дверь украинскому игроку. Шахтер отправил его за границу
Фабиано Родригес Перейра Карпаты Львов аренда игрока Палмейрас чемпионат Бразилии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Карпаты Львов
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игорь КОСТЮК: «Этот футболист Динамо был там, где не нужно»
Футбол | 05 марта 2026, 08:44 0
Игорь КОСТЮК: «Этот футболист Динамо был там, где не нужно»
Игорь КОСТЮК: «Этот футболист Динамо был там, где не нужно»

Тренер – об игре Герреро в матче против Ингульца

Источник: Зидан поставил условие по Лунину для своего возвращения в Реал
Футбол | 05 марта 2026, 07:01 5
Источник: Зидан поставил условие по Лунину для своего возвращения в Реал
Источник: Зидан поставил условие по Лунину для своего возвращения в Реал

Француз может в третий раз возглавить мадридский клуб

Металлист 1925 – Локомотив. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Футбол | 05.03.2026, 08:00
Металлист 1925 – Локомотив. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Металлист 1925 – Локомотив. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Флорентино Перес хочет избавиться от трех футболистов Реала
Футбол | 04.03.2026, 18:14
Флорентино Перес хочет избавиться от трех футболистов Реала
Флорентино Перес хочет избавиться от трех футболистов Реала
Фаворит падет. В Кубке на одного представителя УПЛ станет меньше
Футбол | 04.03.2026, 09:29
Фаворит падет. В Кубке на одного представителя УПЛ станет меньше
Фаворит падет. В Кубке на одного представителя УПЛ станет меньше
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леннокс ЛЬЮИС: «Он даже близко не Майк Тайсон, не сравнивайте их»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он даже близко не Майк Тайсон, не сравнивайте их»
03.03.2026, 09:40
Бокс
Шахтер может уже летом остаться без тренера: Туран попал на радар гранда
Шахтер может уже летом остаться без тренера: Туран попал на радар гранда
04.03.2026, 16:57
Футбол
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
04.03.2026, 18:36 108
Футбол
Мудрик пошел на отчаянный шаг. Челси не был в силах помочь
Мудрик пошел на отчаянный шаг. Челси не был в силах помочь
03.03.2026, 09:04 14
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это мой самый тяжелый соперник, я потерял память»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это мой самый тяжелый соперник, я потерял память»
04.03.2026, 00:42
Бокс
Свитолина, Костюк, Ястремская. Жребий в Индиан-Уэллс: соперницы украинок
Свитолина, Костюк, Ястремская. Жребий в Индиан-Уэллс: соперницы украинок
03.03.2026, 12:15 2
Теннис
Сергей РЕБРОВ: «Какое удивление? Я их в сборную Украины не вызову»
Сергей РЕБРОВ: «Какое удивление? Я их в сборную Украины не вызову»
03.03.2026, 08:14 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем