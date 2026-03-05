ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подтвердили уход бразильского легионера

Львовские Карпаты официально объявили об уходе бразильского легионера Фабиано. Об этом сообщает клубная пресс-служба «львов».

По официальной информации, 19-летний вингер львовских «Карпат» Фабиано Родригес Перейра будет выступать за бразильский «Палмейрас» на правах аренды с опцией выкупа до 31 января 2027 года.

Бразилец стал игроком зелено-белых в марте 2025 года. За это время Фабиано сыграл десять матчей и отличился одним забитым мячом.