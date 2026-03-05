ОФИЦИАЛЬНО. Фламенго неожиданно назначил известного тренера
Леонарду Жардим возглавил Фламенго
Футбольный клуб «Фламенго» официально объявил о назначении Леонарду Жардима на должность главного тренера первой команды. Об этом пишет пресс-служба.
По официальной информации, контракт подписан до декабря 2027 года. Официальная презентация тренера для прессы состоится 5 марта. В тренерский штаб вошли ассистенты Антониу Виейра, Жозе Баррос и Диогу Диаш.
Последним местом работы Жардима был Крузейро. Запомнился Леонарду фанатам своим тренерством в «Монако», который возглавлял дважды. При португальце «монегаски» выиграли национальный чемпионат в сезоне-2016/17, а также сенсационно дошли до полуфинала Лиги чемпионов в том же сезоне.
#Bem-vindo ao Flamengo, Leonardo Jardim.— Flamengo (@Flamengo) March 4, 2026
O treinador assinou contrato nesta quarta-feira (4), com vínculo até dezembro de 2027, e já comandou a atividade no CT George Helal.
Chega acompanhado dos auxiliares António Vieira, José Barros e Diogo Dias.
🎙️ Apresentação à imprensa:… pic.twitter.com/u5zBs8usGy
