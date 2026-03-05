Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Фламенго неожиданно назначил известного тренера
Бразилия
05 марта 2026, 09:29 | Обновлено 05 марта 2026, 09:55
ОФИЦИАЛЬНО. Фламенго неожиданно назначил известного тренера

Леонарду Жардим возглавил Фламенго

ОФИЦИАЛЬНО. Фламенго неожиданно назначил известного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Леонарду Жардим

Футбольный клуб «Фламенго» официально объявил о назначении Леонарду Жардима на должность главного тренера первой команды. Об этом пишет пресс-служба.

По официальной информации, контракт подписан до декабря 2027 года. Официальная презентация тренера для прессы состоится 5 марта. В тренерский штаб вошли ассистенты Антониу Виейра, Жозе Баррос и Диогу Диаш.

Последним местом работы Жардима был Крузейро. Запомнился Леонарду фанатам своим тренерством в «Монако», который возглавлял дважды. При португальце «монегаски» выиграли национальный чемпионат в сезоне-2016/17, а также сенсационно дошли до полуфинала Лиги чемпионов в том же сезоне.

