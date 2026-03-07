Сабо назвал футболиста, за которым забетонировано место в основе сборной

Известный в прошлом тренер и футболист киевского «Динамо» Йожеф Сабо считает, что вратарский вопрос в сборной Украины закрыт – должен играть вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин.

– Давайте попробуем пройтись по линиям. Вратарская позиция закрыта?

– Бесспорно. Я не знаю, что должно произойти, чтобы в основе не вышел Трубин. Анатолий сейчас, возможно, в лучшей своей форме за всю карьеру.

