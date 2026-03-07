Сборная УКРАИНЫ07 марта 2026, 02:02 |
Сабо назвал футболиста, за которым забетонировано место в основе сборной
Известный в прошлом тренер считает, что вратарский вопрос в сборной закрыт
Известный в прошлом тренер и футболист киевского «Динамо» Йожеф Сабо считает, что вратарский вопрос в сборной Украины закрыт – должен играть вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин.
– Давайте попробуем пройтись по линиям. Вратарская позиция закрыта?
– Бесспорно. Я не знаю, что должно произойти, чтобы в основе не вышел Трубин. Анатолий сейчас, возможно, в лучшей своей форме за всю карьеру.
Ранее экс-футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, как о нем отзывался Йожеф Сабо – бывший тренер «Динамо».
