Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
07 марта 2026, 02:02
0

Сабо назвал футболиста, за которым забетонировано место в основе сборной

Известный в прошлом тренер считает, что вратарский вопрос в сборной закрыт

Getty Images/Global Images Ukraine. Йожеф Сабо

Известный в прошлом тренер и футболист киевского «Динамо» Йожеф Сабо считает, что вратарский вопрос в сборной Украины закрыт – должен играть вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин.

– Давайте попробуем пройтись по линиям. Вратарская позиция закрыта?

– Бесспорно. Я не знаю, что должно произойти, чтобы в основе не вышел Трубин. Анатолий сейчас, возможно, в лучшей своей форме за всю карьеру.

Ранее экс-футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, как о нем отзывался Йожеф Сабо – бывший тренер «Динамо».

Йожеф Сабо Анатолий Трубин сборная Украины по футболу
Дмитрий Олийченко
