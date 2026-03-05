Названо условие, при котором Суркис не уволит летом Костюка из Динамо

Судьба главного тренера Игоря Костюка в киевском «Динамо» остается в подвешенном состоянии, сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, в конце сезона будет оценена работа Костюка руководством столичного гранда. Перед ним поставлена задача – выиграть Кубок Украины и финишировать в тройке лидеров чемпионата Украины по футболу. В случае выполнения поставленных задач Костюк сохранит за собой должность главного тренера клуба.

Сейчас «Динамо» идет четвертым в чемпионате Украины по футболу и имеет в активе 32 очка и уступает «Полессу», который идет третьим четырьмя баллами. Киевляне также пробились в полуфинал Кубка Украины.