Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Названо условие, при котором Суркис не уволит летом Костюка из Динамо
Украина. Премьер лига
05 марта 2026, 21:42 |
2003
8

Названо условие, при котором Суркис не уволит летом Костюка из Динамо

Киевляне должны выиграть кубок и финишировать в топ-3

ФК Динамо. Игорь Костюк

Судьба главного тренера Игоря Костюка в киевском «Динамо» остается в подвешенном состоянии, сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, в конце сезона будет оценена работа Костюка руководством столичного гранда. Перед ним поставлена задача – выиграть Кубок Украины и финишировать в тройке лидеров чемпионата Украины по футболу. В случае выполнения поставленных задач Костюк сохранит за собой должность главного тренера клуба.

Сейчас «Динамо» идет четвертым в чемпионате Украины по футболу и имеет в активе 32 очка и уступает «Полессу», который идет третьим четырьмя баллами. Киевляне также пробились в полуфинал Кубка Украины.

Игорь Костюк Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Кубок Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
Vbolivalnyk-Peter
....Названо умову..... Бурбасом!!!!  та хто такий Суркіс, головне, що так Бурбас сказав!!!
+3
Boodya
А за інформацією іншого журналіста Бурбігора Ігорубоса, Динамо варто тільки виграти кубок.
От кому тепер вірити?😂
+3
Singularis
Так и будет
-1
Перший Серед Рівних в бані
Sshatskikh висловив бажання тренувати Динамо.
-2
Перший Серед Рівних в бані
Особисто я довіряю Бурбасу.
-4
Maks
Значит новое денамовское сердце увидим летом
Ибо Кубок отправится в Харьков, а в чемпионате не вижу развпятьлетних выше шестого места
-4
AN448
Тогда скорее всего и Костюк не задержится в этом непутевом клубе...
-5
