Названо условие, при котором Суркис не уволит летом Костюка из Динамо
Киевляне должны выиграть кубок и финишировать в топ-3
Судьба главного тренера Игоря Костюка в киевском «Динамо» остается в подвешенном состоянии, сообщает журналист Игорь Бурбас.
По информации источника, в конце сезона будет оценена работа Костюка руководством столичного гранда. Перед ним поставлена задача – выиграть Кубок Украины и финишировать в тройке лидеров чемпионата Украины по футболу. В случае выполнения поставленных задач Костюк сохранит за собой должность главного тренера клуба.
Сейчас «Динамо» идет четвертым в чемпионате Украины по футболу и имеет в активе 32 очка и уступает «Полессу», который идет третьим четырьмя баллами. Киевляне также пробились в полуфинал Кубка Украины.
От кому тепер вірити?😂
Ибо Кубок отправится в Харьков, а в чемпионате не вижу развпятьлетних выше шестого места