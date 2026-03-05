Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Игорь КОСТЮК: «Этот футболист Динамо был там, где не нужно»
05 марта 2026, 08:44 |
Игорь КОСТЮК: «Этот футболист Динамо был там, где не нужно»

Тренер – об игре Герреро в матче против Ингульца

Наставник «Динамо» Игорь Костюк после матча четвертьфинала Кубка Украины против «Ингульца» высказался о панамском нападающем клуба Эдуардо Герреро.

– Герреро забивает важные мячи в Кубке. Насколько вы довольны его игрой и добавляют ли эти голы конкуренции с Пономаренко?

– В первом тайме у него были возможности, но он не всегда оказывался там, где нужно. В перерыве мы обратили его внимание на это и еще до матча говорили, что форвард должен постоянно искать момент для удара и создавать угрозу воротам. Для нападающего главное — результативность.

И Пономаренко, и Герреро — важные для нас футболисты. Мы рассчитываем на обоих и довольны, что они забивают и помогают команде побеждать.

Динамо Киев Кубок Украины по футболу Игорь Костюк Динамо - Ингулец Ингулец Петрово Эдуардо Герреро Матвей Пономаренко
