Воспитанник Динамо вернулся в футбол, несмотря на проблемы со здоровьем

Главный тренер «Локомотива» Сергей Карпенко рассказал о новом игроке команды – Илье Зубкове, который начал карьеру в академии киевского «Динамо».

Зубков находился на просмотре в составе «железнодорожников» во время зимних сборов, где убедил тренерский штаб своими качествами.

Однако игроку пришлось провести определенный период отдельно от команды, так как травмы мешали Илье полноценно тренироваться.

– Вы уже сообщали на сайте, что у вас на просмотре находятся игроки – воспитанника «Динамо» уже подписали, приехал даже легионер. Что скажете о потенциальных новичках? Они способны закрыть проблемные позиции?

– Я так понял, что касательно динамовца речь шла об Илье Зубкове? Этот игрок играл в футбол на высоком уровне, у него отличный опыт, и он должен нам помочь. Он уже полноценно приступил к работе в общей группе, а до этого имел незначительные травмы, поэтому проходил восстановление: работал в тренажерном зале, отдельно по направлениям с физическими тренерами.