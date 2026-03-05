Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Воспитанник Динамо вернулся в футбол, несмотря на проблемы со здоровьем
Украина. Вторая лига
05 марта 2026, 08:33 | Обновлено 05 марта 2026, 09:16
Воспитанник Динамо вернулся в футбол, несмотря на проблемы со здоровьем

Сергей Карпенко признался, что Илья Зубков тренировался отдельно из-за травм

ФК Металлист 1925. Илья Зубков

Главный тренер «Локомотива» Сергей Карпенко рассказал о новом игроке команды – Илье Зубкове, который начал карьеру в академии киевского «Динамо».

Зубков находился на просмотре в составе «железнодорожников» во время зимних сборов, где убедил тренерский штаб своими качествами.

Однако игроку пришлось провести определенный период отдельно от команды, так как травмы мешали Илье полноценно тренироваться.

– Вы уже сообщали на сайте, что у вас на просмотре находятся игроки – воспитанника «Динамо» уже подписали, приехал даже легионер. Что скажете о потенциальных новичках? Они способны закрыть проблемные позиции?

– Я так понял, что касательно динамовца речь шла об Илье Зубкове? Этот игрок играл в футбол на высоком уровне, у него отличный опыт, и он должен нам помочь. Он уже полноценно приступил к работе в общей группе, а до этого имел незначительные травмы, поэтому проходил восстановление: работал в тренажерном зале, отдельно по направлениям с физическими тренерами.

