ПОНОМАРЕВ: «Проиграли и заслужили это поражение»

Украинский тренер ЛНЗ Виталий Пономарев прокомментировал четвертьфинал Кубка Украины, в котором его подопечные уступили «Буковине» в серии пенальти:

– Очень тяжелым оказался поединок для обеих команд. Было много борьбы, а победитель определился в серии послематчевых пенальти. Чего все-таки не хватило вашей команде, чтобы забить гол в ворота соперника?

– Не хватило как раз хотя бы одного гола, чтобы победить. Игра действительно была такой, где было очень много борьбы. Мы играем в период, когда поле не всегда позволяет демонстрировать более качественный футбол. Но я считаю, что у нас были голевые моменты. Нужно было их реализовать – хотя бы один из них. Серия послематчевых пенальти - это уже лотерея. «Буковина» лучше их выполнила и вышла в следующий раунд турнира. Это футбол. Фарт – тоже одна из составляющих игры. Поэтому я могу поздравить «Буковину» с выходом в полуфинал. Это хорошая команда. Сегодня мы не забили хотя бы один гол – значит проиграли и заслужили это поражение. Нужно делать выводы и двигаться дальше. Я не считаю, что это какая-то большая проблема. Да, у нас сейчас два неудачных матча, но очень сложно пройти весь сезон без поражений.

– Чувствуется ли давление на игроков из-за высоких ожиданий от команды?

– Конечно, давление есть. Практически все наши футболисты раньше не боролись за такие высокие места. Для них это новый опыт, и с этим тоже нужно уметь справляться. Я всегда говорю игрокам, что от нас будут серьезные ожидания. Если бы мы были на пятом или шестом месте, возможно, ожиданий было бы меньше. А сейчас будет и критика – так же, как раньше была похвала. Главное - правильно выйти из этой ситуации и двигаться дальше.

– Насколько критичным для ЛНЗ является вылет из Кубка Украины? Были ли конкретные задачи дойти до определенной стадии турнира?

– У нас задача в каждом матче – побеждать и в любом турнире достигать наивысших результатов. Конечно, это был хороший шанс выйти в полуфинал. Если бы победили, то до финала оставался бы только один матч. Но для этого нужно было выиграть сегодня. Мы ставим перед собой цель побеждать в каждой игре, но не всегда это удается. Я не считаю, что нужно делать трагедию из этого поражения. Надо сделать правильные выводы и двигаться дальше.