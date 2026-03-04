Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПОНОМАРЕВ: «Проиграли и заслужили это поражение»
Кубок Украины
04 марта 2026, 22:17 | Обновлено 04 марта 2026, 22:18
213
0

ПОНОМАРЕВ: «Проиграли и заслужили это поражение»

Коуч ЛНЗ прокомментировал поражение от «Буковины»

04 марта 2026, 22:17 | Обновлено 04 марта 2026, 22:18
213
0
ПОНОМАРЕВ: «Проиграли и заслужили это поражение»
ФК ЛНЗ. Виталий Пономарев

Украинский тренер ЛНЗ Виталий Пономарев прокомментировал четвертьфинал Кубка Украины, в котором его подопечные уступили «Буковине» в серии пенальти:

Очень тяжелым оказался поединок для обеих команд. Было много борьбы, а победитель определился в серии послематчевых пенальти. Чего все-таки не хватило вашей команде, чтобы забить гол в ворота соперника?

– Не хватило как раз хотя бы одного гола, чтобы победить. Игра действительно была такой, где было очень много борьбы. Мы играем в период, когда поле не всегда позволяет демонстрировать более качественный футбол. Но я считаю, что у нас были голевые моменты. Нужно было их реализовать – хотя бы один из них. Серия послематчевых пенальти - это уже лотерея. «Буковина» лучше их выполнила и вышла в следующий раунд турнира. Это футбол. Фарт – тоже одна из составляющих игры. Поэтому я могу поздравить «Буковину» с выходом в полуфинал. Это хорошая команда. Сегодня мы не забили хотя бы один гол – значит проиграли и заслужили это поражение. Нужно делать выводы и двигаться дальше. Я не считаю, что это какая-то большая проблема. Да, у нас сейчас два неудачных матча, но очень сложно пройти весь сезон без поражений.

Чувствуется ли давление на игроков из-за высоких ожиданий от команды?

– Конечно, давление есть. Практически все наши футболисты раньше не боролись за такие высокие места. Для них это новый опыт, и с этим тоже нужно уметь справляться. Я всегда говорю игрокам, что от нас будут серьезные ожидания. Если бы мы были на пятом или шестом месте, возможно, ожиданий было бы меньше. А сейчас будет и критика – так же, как раньше была похвала. Главное - правильно выйти из этой ситуации и двигаться дальше.

Насколько критичным для ЛНЗ является вылет из Кубка Украины? Были ли конкретные задачи дойти до определенной стадии турнира?

– У нас задача в каждом матче – побеждать и в любом турнире достигать наивысших результатов. Конечно, это был хороший шанс выйти в полуфинал. Если бы победили, то до финала оставался бы только один матч. Но для этого нужно было выиграть сегодня. Мы ставим перед собой цель побеждать в каждой игре, но не всегда это удается. Я не считаю, что нужно делать трагедию из этого поражения. Надо сделать правильные выводы и двигаться дальше.

По теме:
Игрок Буковины: «Не помню, когда испытывал такие эмоции, как сейчас»
«В полуфинале хотим сыграть против Динамо». Лидер Буковины о проходе ЛНЗ
Вратарь Буковины: «Наш тренер лучше меня отбивает пенальти»
Кубок Украины по футболу Буковина Черновцы ЛНЗ Черкассы Виталий Пономарев пресс-конференция
Даниил Кирияка Источник: ФК Буковина
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Беллингем покинул Мадрид и отправился в Лондон
Футбол | 04 марта 2026, 21:34 0
Беллингем покинул Мадрид и отправился в Лондон
Беллингем покинул Мадрид и отправился в Лондон

Причиной послужила травма

Игроков и персонал известного украинского клуба мобилизовали в ВСУ
Футбол | 04 марта 2026, 04:02 12
Игроков и персонал известного украинского клуба мобилизовали в ВСУ
Игроков и персонал известного украинского клуба мобилизовали в ВСУ

«Колос-2» столкнулся с кадровыми проблемами

Костюк отказался от талантливого игрока Динамо – ему нашли новый клуб
Футбол | 04.03.2026, 07:26
Костюк отказался от талантливого игрока Динамо – ему нашли новый клуб
Костюк отказался от талантливого игрока Динамо – ему нашли новый клуб
Мудрик провел разговор с журналистом и сделал важное заявление
Футбол | 04.03.2026, 07:54
Мудрик провел разговор с журналистом и сделал важное заявление
Мудрик провел разговор с журналистом и сделал важное заявление
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
Футбол | 04.03.2026, 18:36
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Колесник, избивший работника ТЦК, просит о помощи
Колесник, избивший работника ТЦК, просит о помощи
03.03.2026, 07:34 8
Футбол
Эксперт: «Преступная УАФ запретила там играть матчи УПЛ. Барыги футбольные»
Эксперт: «Преступная УАФ запретила там играть матчи УПЛ. Барыги футбольные»
03.03.2026, 03:33 45
Футбол
Мудрик пошел на отчаянный шаг. Челси не был в силах помочь
Мудрик пошел на отчаянный шаг. Челси не был в силах помочь
03.03.2026, 09:04 14
Футбол
Склоним головы. Футболиста Феникса расстреляли на Житомирской трассе
Склоним головы. Футболиста Феникса расстреляли на Житомирской трассе
04.03.2026, 09:00 3
Война
Украина разгромно проиграла сборной Англии в квалификации ЧМ
Украина разгромно проиграла сборной Англии в квалификации ЧМ
03.03.2026, 20:55 6
Футбол
У Барселоны +4. Реал сенсационно проиграл матч Ла Лиги
У Барселоны +4. Реал сенсационно проиграл матч Ла Лиги
03.03.2026, 00:05 14
Футбол
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
04.03.2026, 00:05 13
Футбол
Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»
Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»
04.03.2026, 03:55 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем