Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
06 марта 2026, 11:41
0

Ребров ответил, будут ли футболисты ЛНЗ вызываться в сборную Украины

Наставник «сине-желтых» сообщил, что все игроки имеют шанс на попадание в национальную команду

Ребров ответил, будут ли футболисты ЛНЗ вызываться в сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мнением о борьбе за чемпионство в Премьер-лиге и оценил шансы футболистов черкасского ЛНЗ попасть в национальную команду:

– Много команд действительно претендуют на чемпионство в Премьер-лиге. Есть ли какая-нибудь команда, которая вас удивила?

– Перед чемпионатом многие говорили, когда смотрели комплектование команд, кто будет третьей силой. Это «Полесье», «Металлист 1925», «Кривбасс» – я смотрел их игру против «Зари», мне понравилось.

Я не думаю, что чем-то удивили, но те команды, которые достаточно крепко укомплектовались, готовы к этой борьбе.

– Вы, наверное, первый человек, который не удивлен ЛНЗ.

– Я просто сказал, что эти команды были готовы к этой борьбе. Что касается ЛНЗ, то вообще никто не думал, что оно будет бороться за чемпионство. Это действительно та команда, которая удивила всех, в первую очередь, дисциплиной.

В первом круге они пропустили всего восемь мячей, это действительно очень хороший показатель для нашего чемпионата.

– Есть ли хоть теоретический шанс увидеть в марте в составе сборной Украины кого-нибудь из футболистов ЛНЗ?

– Я смотрю много команд и у всех игроков есть шанс. Сейчас мне нравится, что ЛНЗ укомплектовался игроками «Кривбасса» – это Кузык, Твердохлеб, которые действительно становятся лидерами этой команды, – подытожил Ребров.

Во время летнего и зимнего трансферного окна ЛНЗ подписал сразу несколько игроков «Кривбасса» – полузащитников Егора Твердохлеба, Дениса Кузыка и вингера Артура Микитишина.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Кривбасс Кривой Рог Металлист 1925 Сергей Ребров сборная Украины по футболу Артур Микитишин Денис Кузык Егор Твердохлеб
Николай Тытюк Источник: YouTube
