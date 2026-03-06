Ребров ответил, будут ли футболисты ЛНЗ вызываться в сборную Украины
Наставник «сине-желтых» сообщил, что все игроки имеют шанс на попадание в национальную команду
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мнением о борьбе за чемпионство в Премьер-лиге и оценил шансы футболистов черкасского ЛНЗ попасть в национальную команду:
– Много команд действительно претендуют на чемпионство в Премьер-лиге. Есть ли какая-нибудь команда, которая вас удивила?
– Перед чемпионатом многие говорили, когда смотрели комплектование команд, кто будет третьей силой. Это «Полесье», «Металлист 1925», «Кривбасс» – я смотрел их игру против «Зари», мне понравилось.
Я не думаю, что чем-то удивили, но те команды, которые достаточно крепко укомплектовались, готовы к этой борьбе.
– Вы, наверное, первый человек, который не удивлен ЛНЗ.
– Я просто сказал, что эти команды были готовы к этой борьбе. Что касается ЛНЗ, то вообще никто не думал, что оно будет бороться за чемпионство. Это действительно та команда, которая удивила всех, в первую очередь, дисциплиной.
В первом круге они пропустили всего восемь мячей, это действительно очень хороший показатель для нашего чемпионата.
– Есть ли хоть теоретический шанс увидеть в марте в составе сборной Украины кого-нибудь из футболистов ЛНЗ?
– Я смотрю много команд и у всех игроков есть шанс. Сейчас мне нравится, что ЛНЗ укомплектовался игроками «Кривбасса» – это Кузык, Твердохлеб, которые действительно становятся лидерами этой команды, – подытожил Ребров.
Во время летнего и зимнего трансферного окна ЛНЗ подписал сразу несколько игроков «Кривбасса» – полузащитников Егора Твердохлеба, Дениса Кузыка и вингера Артура Микитишина.
