Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Туран указал на дверь украинскому игроку. Шахтер отправил его за границу
Украина. Премьер лига
04 марта 2026, 21:44 | Обновлено 04 марта 2026, 22:29
1725
0

Туран указал на дверь украинскому игроку. Шахтер отправил его за границу

Удод на правах аренды будет играть за «Дордой»

04 марта 2026, 21:44 | Обновлено 04 марта 2026, 22:29
1725
0
Туран указал на дверь украинскому игроку. Шахтер отправил его за границу
ФК Шахтер. Даниил Удод

Донецкий «Шахтер» отдал в аренду защитника, который не провел ни одной минуты за клуб в этом сезоне.

По информации Трансфермакт, 21-летний Даниил Удод стал игроком «Дордоя» из чемпионата Кыргызстана.

Аренда рассчитана до 31 декабря 2026 года, а контракт с Шахтером до 30 июня 2028 года.

«Дордой» завершил сезон-2025 с 54 очками, заняв четвертое место в турнирной таблице. Бишкекский клуб имеет богатую историю: он 13 раз становился чемпионом Кыргызстана, 10 раз выигрывал национальный Кубок, дважды триумфировал в Кубке Президента АФК (2006 и 2007) и шесть раз поднимал над собой Суперкубок страны.

По теме:
ФОТО. Звезда Реала сделал подарок футболисту Ливерпуля
Заря находится на завершающей стадии переговоров по трансферу
ОФИЦИАЛЬНО. Просьба Реброва. УПЛ перенесла матч Шахтера
Даниил Удод Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы аренда игрока
Дмитрий Олийченко Источник: Transfermarkt
Оцените материал
(27)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик провел разговор с журналистом и сделал важное заявление
Футбол | 04 марта 2026, 07:54 0
Мудрик провел разговор с журналистом и сделал важное заявление
Мудрик провел разговор с журналистом и сделал важное заявление

Михаил опроверг Вацко информацию, что хочет судиться с УАФ

Сергей ШИЩЕНКО: «Я сказал: если пройдем ЛНЗ, то выиграем Кубок Украины»
Футбол | 04 марта 2026, 19:31 8
Сергей ШИЩЕНКО: «Я сказал: если пройдем ЛНЗ, то выиграем Кубок Украины»
Сергей ШИЩЕНКО: «Я сказал: если пройдем ЛНЗ, то выиграем Кубок Украины»

Наставник оценил выход в полуфинал турнира

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 марта
Футбол | 03.03.2026, 21:51
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 марта
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 марта
Йожеф САБО: «Не нужно их брать в сборную, они ничем не помогут»
Футбол | 04.03.2026, 07:44
Йожеф САБО: «Не нужно их брать в сборную, они ничем не помогут»
Йожеф САБО: «Не нужно их брать в сборную, они ничем не помогут»
«В полуфинале хотим сыграть против Динамо». Лидер Буковины о проходе ЛНЗ
Футбол | 04.03.2026, 21:29
«В полуфинале хотим сыграть против Динамо». Лидер Буковины о проходе ЛНЗ
«В полуфинале хотим сыграть против Динамо». Лидер Буковины о проходе ЛНЗ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сергей РЕБРОВ: «Какое удивление? Я их в сборную Украины не вызову»
Сергей РЕБРОВ: «Какое удивление? Я их в сборную Украины не вызову»
03.03.2026, 08:14 9
Футбол
Склоним головы. Футболиста Феникса расстреляли на Житомирской трассе
Склоним головы. Футболиста Феникса расстреляли на Житомирской трассе
04.03.2026, 09:00 3
Война
Иран сообщил решение об участии в чемпионате мира в США
Иран сообщил решение об участии в чемпионате мира в США
02.03.2026, 20:36 7
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это мой самый тяжелый соперник, я потерял память»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это мой самый тяжелый соперник, я потерял память»
04.03.2026, 00:42
Бокс
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
04.03.2026, 00:05 13
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер решил, где играть матч Лиги конференций против Леха
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер решил, где играть матч Лиги конференций против Леха
03.03.2026, 06:55 27
Футбол
Игроков и персонал известного украинского клуба мобилизовали в ВСУ
Игроков и персонал известного украинского клуба мобилизовали в ВСУ
04.03.2026, 04:02 12
Футбол
Сборная Украины узнала место в рейтинге УЕФА. Позорная позиция россии
Сборная Украины узнала место в рейтинге УЕФА. Позорная позиция россии
02.03.2026, 22:58
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем