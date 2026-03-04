Туран указал на дверь украинскому игроку. Шахтер отправил его за границу

Донецкий «Шахтер» отдал в аренду защитника, который не провел ни одной минуты за клуб в этом сезоне.

По информации Трансфермакт, 21-летний Даниил Удод стал игроком «Дордоя» из чемпионата Кыргызстана.

Аренда рассчитана до 31 декабря 2026 года, а контракт с Шахтером до 30 июня 2028 года.

«Дордой» завершил сезон-2025 с 54 очками, заняв четвертое место в турнирной таблице. Бишкекский клуб имеет богатую историю: он 13 раз становился чемпионом Кыргызстана, 10 раз выигрывал национальный Кубок, дважды триумфировал в Кубке Президента АФК (2006 и 2007) и шесть раз поднимал над собой Суперкубок страны.