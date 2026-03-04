Даяна Ястремская – Чжан Шуай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
В ночь на 5 марта украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 52) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.
В первом раунде украинка сыграет против Чжан Шуай (Китай, WTA 62). Поединок состоится пятым запуском на корте №4 после игры Кристиан – Тджен. Ориентировочное время начала встречи – 03:00 по Киеву.
Это будет пятое очное противстояние соперниц. Счет 3:1 в пользу Чжан.
Победительница поединка во втором круге поборется с 31-й сеяной Александрой Эалой.
