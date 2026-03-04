Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
Даяна Ястремская – Чжан Шуай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс

Даяна Ястремская – Чжан Шуай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

В ночь на 5 марта украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 52) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В первом раунде украинка сыграет против Чжан Шуай (Китай, WTA 62). Поединок состоится пятым запуском на корте №4 после игры Кристиан – Тджен. Ориентировочное время начала встречи – 03:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет пятое очное противстояние соперниц. Счет 3:1 в пользу Чжан.

Победительница поединка во втором круге поборется с 31-й сеяной Александрой Эалой.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Даяна Ястремская Чжан Шуай смотреть онлайн WTA Индиан-Уэллс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Степан
Не можна це дивитись переважно, може виняток буде нарешті. Але дивитись не треба все рівно😆
Перший Серед Рівних в бані
Дивитись LIVE онлайн! завтра, десь так ближче до обіду.
C.Пеклов
Бажаю тим,хто буде дивитися,не разочаруватися!
