Мирон МАРКЕВИЧ: «Его трансфер – это неправильный шаг»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
04 марта 2026, 18:47 |
1864
0

Мирон Богданович – о ЛНЗ

ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич считает, что переход Проспера Оба в «Шахтер» был ошибкой со стороны ЛНС.

– И если в команде найдется новый лидер, как по мне, потому что старый – Проспер Оба – ушел в Шахтер, а достойной замены после себя не оставил. Неплохо сейчас выглядит Марк Ассинор – три матча – три гола, но надолго ли его запала хватит?

– Продажа Оба – это был неправильный шаг со стороны ЛНЗ, ошибка, как по мне, но так решило руководство черкасцев, им виднее, что уж теперь говорить… Вроде бы команда и усилилась зимой – купили Твердохлеба и Микитишина, но пока ребята еще не до конца прижились в команде.

Ранее известный украинский наставник Мирон Маркевич поделился мыслями о полузащитнике киевского «Динамо» Владимире Бражко.

Мирон Маркевич Проспер Оба ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
