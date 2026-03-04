Мирон МАРКЕВИЧ: «Его трансфер – это неправильный шаг»

Известный украинский тренер Мирон Маркевич считает, что переход Проспера Оба в «Шахтер» был ошибкой со стороны ЛНС.

– И если в команде найдется новый лидер, как по мне, потому что старый – Проспер Оба – ушел в Шахтер, а достойной замены после себя не оставил. Неплохо сейчас выглядит Марк Ассинор – три матча – три гола, но надолго ли его запала хватит?

– Продажа Оба – это был неправильный шаг со стороны ЛНЗ, ошибка, как по мне, но так решило руководство черкасцев, им виднее, что уж теперь говорить… Вроде бы команда и усилилась зимой – купили Твердохлеба и Микитишина, но пока ребята еще не до конца прижились в команде.

