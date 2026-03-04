Беллингем покинул Мадрид и отправился в Лондон

Английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем отправился в Лондон. Об этом сообщает Cope.

По информации источника, футболист испанского гранда прилетел в Лондон дабы услышать мнение другого специалиста по его травме (разрыв левой полусухожильной мышцы). Он уже месяц не выходил на поле – это превышает изначальные прогнозы медицинского штаба «сливочных».

В текущем сезоне на счету Джуда Беллингема 28 сыгранных матчей, в которых он успел отличиться шестью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

