Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Беллингем покинул Мадрид и отправился в Лондон
Испания
04 марта 2026, 21:34 | Обновлено 04 марта 2026, 21:58
1290
0

Беллингем покинул Мадрид и отправился в Лондон

Причиной послужила травма

04 марта 2026, 21:34 | Обновлено 04 марта 2026, 21:58
1290
0
Беллингем покинул Мадрид и отправился в Лондон
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем отправился в Лондон. Об этом сообщает Cope.

По информации источника, футболист испанского гранда прилетел в Лондон дабы услышать мнение другого специалиста по его травме (разрыв левой полусухожильной мышцы). Он уже месяц не выходил на поле – это превышает изначальные прогнозы медицинского штаба «сливочных».

В текущем сезоне на счету Джуда Беллингема 28 сыгранных матчей, в которых он успел отличиться шестью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Флорентино Перес хочет избавиться от трех футболистов «Реала».

По теме:
ФОТО. Звезда Реала сделал подарок футболисту Ливерпуля
У игрока Реала разрыв связок колена с 2023 года. Клуб все знал
Мбаппе не согласен с Реалом. Не хотел бы играть с Манчестер Сити
Джуд Беллингем травма Реал Мадрид
Даниил Кирияка Источник: Cope
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»
Футбол | 04 марта 2026, 03:55 16
Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»
Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»

Герреро не слишком результативен в Динамо

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 марта
Футбол | 03 марта 2026, 21:51 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 марта
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 марта

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Туран лишился украинского игрока. Шахтер отправил его за границу
Футбол | 04.03.2026, 21:44
Туран лишился украинского игрока. Шахтер отправил его за границу
Туран лишился украинского игрока. Шахтер отправил его за границу
ФОТО. Костюк и Ястремская посетили вечеринку игроков турнира в Индиан-Уэллс
Теннис | 04.03.2026, 15:35
ФОТО. Костюк и Ястремская посетили вечеринку игроков турнира в Индиан-Уэллс
ФОТО. Костюк и Ястремская посетили вечеринку игроков турнира в Индиан-Уэллс
Йожеф САБО: «Не нужно их брать в сборную, они ничем не помогут»
Футбол | 04.03.2026, 07:44
Йожеф САБО: «Не нужно их брать в сборную, они ничем не помогут»
Йожеф САБО: «Не нужно их брать в сборную, они ничем не помогут»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леннокс ЛЬЮИС: «Он даже близко не Майк Тайсон, не сравнивайте их»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он даже близко не Майк Тайсон, не сравнивайте их»
03.03.2026, 09:40
Бокс
Склоним головы. Футболиста Феникса расстреляли на Житомирской трассе
Склоним головы. Футболиста Феникса расстреляли на Житомирской трассе
04.03.2026, 09:00 3
Война
Известный футболист хочет приостановить карьеру и пойти воевать за страну
Известный футболист хочет приостановить карьеру и пойти воевать за страну
04.03.2026, 07:02 32
Футбол
Эксперт: «Преступная УАФ запретила там играть матчи УПЛ. Барыги футбольные»
Эксперт: «Преступная УАФ запретила там играть матчи УПЛ. Барыги футбольные»
03.03.2026, 03:33 45
Футбол
Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине
Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине
02.03.2026, 16:23 9
Футбол
Колесник, избивший работника ТЦК, просит о помощи
Колесник, избивший работника ТЦК, просит о помощи
03.03.2026, 07:34 8
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины завершил карьеру в национальной команде
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины завершил карьеру в национальной команде
02.03.2026, 23:51 1
Баскетбол
Александр Усик не общается со своим самым тяжелым соперником
Александр Усик не общается со своим самым тяжелым соперником
03.03.2026, 08:13
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем