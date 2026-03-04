Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как Пищур-младший отличился в четвертьфинале Кубка
Другие новости
04 марта 2026, 17:24 | Обновлено 04 марта 2026, 17:44
416
0

ВИДЕО. Как Пищур-младший отличился в четвертьфинале Кубка

Украинец поразил ворота «Кечкемета»

04 марта 2026, 17:24 | Обновлено 04 марта 2026, 17:44
416
0
ВИДЕО. Как Пищур-младший отличился в четвертьфинале Кубка
Дьер. Александр Пищур-младший

Украинский нападающий «Дьера» Александр Пищур-младший отличился голом в четвертьфинале Кубка Венгрии.

21-летний футболист отличился точным ударом по воротам «Кечкемета».

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Команды в основное время сыграли вничью – 1:1, а в овертаймах «Дьер» дожал своего соперника, забив дважды. Один из мячей забил украинский бомбардир.

В текущем сезоне на счету Александра Пищура-младшего 25 матчей, четыре забитых мяча и один ассист.

ВИДЕО. Как Пищур-младший отличился в четвертьфинале Кубка

По теме:
Спортинг – Порту – 1:0. Полуфинал Кубка: удар Луиса Суареса. Видео гола
Страсбург – Реймс – 2:1. Четвертьфинал Кубка Франции. Видео голов и обзор
ЛНЗ – Буковина. Видео голов и обзор 1/4 финала Кубка Украины (обновляется)
Дьер Кечкемет Кубок Венгрии по футболу видео голов и обзор Александр Пищур-младший
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анонс 29-го тура АПЛ: перед юбилейным туром есть немало вопросов!
Футбол | 03 марта 2026, 18:54 0
Анонс 29-го тура АПЛ: перед юбилейным туром есть немало вопросов!
Анонс 29-го тура АПЛ: перед юбилейным туром есть немало вопросов!

Матчи 29-го тура Английской Премьер-лиги пройдут с 3 по 5 марта

Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
Футбол | 04 марта 2026, 00:05 13
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка

В финальном матче сыграет Атлетико

ЛНЗ – Буковина. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Футбол | 04.03.2026, 13:30
ЛНЗ – Буковина. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
ЛНЗ – Буковина. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
У игрока Реала разрыв связок колена с 2023 года. Клуб все знал
Футбол | 04.03.2026, 16:59
У игрока Реала разрыв связок колена с 2023 года. Клуб все знал
У игрока Реала разрыв связок колена с 2023 года. Клуб все знал
Костюк отказался от талантливого игрока Динамо – ему нашли новый клуб
Футбол | 04.03.2026, 07:26
Костюк отказался от талантливого игрока Динамо – ему нашли новый клуб
Костюк отказался от талантливого игрока Динамо – ему нашли новый клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины завершил карьеру в национальной команде
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины завершил карьеру в национальной команде
02.03.2026, 23:51 1
Баскетбол
Сборная Украины узнала место в рейтинге УЕФА. Позорная позиция россии
Сборная Украины узнала место в рейтинге УЕФА. Позорная позиция россии
02.03.2026, 22:58
Футзал
Известный футболист хочет приостановить карьеру и пойти воевать за страну
Известный футболист хочет приостановить карьеру и пойти воевать за страну
04.03.2026, 07:02 32
Футбол
Украина разгромно проиграла сборной Англии в квалификации ЧМ
Украина разгромно проиграла сборной Англии в квалификации ЧМ
03.03.2026, 20:55 6
Футбол
Эксперт: «Преступная УАФ запретила там играть матчи УПЛ. Барыги футбольные»
Эксперт: «Преступная УАФ запретила там играть матчи УПЛ. Барыги футбольные»
03.03.2026, 03:33 44
Футбол
Колесник, избивший работника ТЦК, просит о помощи
Колесник, избивший работника ТЦК, просит о помощи
03.03.2026, 07:34 7
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он даже близко не Майк Тайсон, не сравнивайте их»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он даже близко не Майк Тайсон, не сравнивайте их»
03.03.2026, 09:40
Бокс
Мудрик пошел на отчаянный шаг. Челси не был в силах помочь
Мудрик пошел на отчаянный шаг. Челси не был в силах помочь
03.03.2026, 09:04 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем