ВИДЕО. Как Пищур-младший отличился в четвертьфинале Кубка

Украинский нападающий «Дьера» Александр Пищур-младший отличился голом в четвертьфинале Кубка Венгрии.

21-летний футболист отличился точным ударом по воротам «Кечкемета».

Команды в основное время сыграли вничью – 1:1, а в овертаймах «Дьер» дожал своего соперника, забив дважды. Один из мячей забил украинский бомбардир.

В текущем сезоне на счету Александра Пищура-младшего 25 матчей, четыре забитых мяча и один ассист.

