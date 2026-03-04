ВИДЕО. Как Пищур-младший отличился в четвертьфинале Кубка
Украинец поразил ворота «Кечкемета»
Украинский нападающий «Дьера» Александр Пищур-младший отличился голом в четвертьфинале Кубка Венгрии.
21-летний футболист отличился точным ударом по воротам «Кечкемета».
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Команды в основное время сыграли вничью – 1:1, а в овертаймах «Дьер» дожал своего соперника, забив дважды. Один из мячей забил украинский бомбардир.
В текущем сезоне на счету Александра Пищура-младшего 25 матчей, четыре забитых мяча и один ассист.
