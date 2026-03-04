Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Коуч ЛНЗ рассказал детали травмы Яшари: «Это потеря для нашей команды»
Украина. Премьер лига
04 марта 2026, 15:33 |
252
0

Коуч ЛНЗ рассказал детали травмы Яшари: «Это потеря для нашей команды»

Лидер «фиолетовых» получил надрыв сухожилия

04 марта 2026, 15:33 |
252
0
Коуч ЛНЗ рассказал детали травмы Яшари: «Это потеря для нашей команды»
ФК ЛНЗ. Мухаррем Яшари

Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев рассказал детали травмы Мухаррема Яшари, пропустившего матч 18 тура УПЛ против Полесья (1:3).

– Насколько ключевой и тяжелой стала потеря Яшари, каковы его сроки восстановления?

– У него надрыв сухожилия, это где-то месяц времени, до пауз сборных его точно не будет. Конечно, это потеря для нашей команды, но я бы не хотел, чтобы мы были зависимы от одного футболиста. Потому что в футбол играет команда, – сказал Пономарев.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ занимает второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 38 зачетных пунктов после 18 сыгранных матчей.

По теме:
Буковина потеряла ключевого футболиста до конца сезона
Украинский голкипер получил ужасную травму: «Зрение начало возвращаться»
Экс-тренер сборной Украины оценил игру вратарей в прошедшем туре УПЛ
Виталий Пономарев Мухаррем Яшари травма Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный футболист хочет приостановить карьеру и пойти воевать за страну
Футбол | 04 марта 2026, 07:02 59
Известный футболист хочет приостановить карьеру и пойти воевать за страну
Известный футболист хочет приостановить карьеру и пойти воевать за страну

Мехди Тареми хочет встать на защиту Ирана

ЛНЗ – Буковина. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Футбол | 04 марта 2026, 13:30 10
ЛНЗ – Буковина. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
ЛНЗ – Буковина. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины

Проверка перед повышением в классе

Склоним головы. Футболиста Феникса расстреляли на Житомирской трассе
Война | 04.03.2026, 09:00
Склоним головы. Футболиста Феникса расстреляли на Житомирской трассе
Склоним головы. Футболиста Феникса расстреляли на Житомирской трассе
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец неожиданно попрощался с воспитанником Динамо
Футбол | 04.03.2026, 14:33
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец неожиданно попрощался с воспитанником Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец неожиданно попрощался с воспитанником Динамо
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 марта
Футбол | 03.03.2026, 21:51
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 марта
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 марта
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
04.03.2026, 00:05 13
Футбол
Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»
Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»
04.03.2026, 03:55 16
Футбол
Эксперт: «Преступная УАФ запретила там играть матчи УПЛ. Барыги футбольные»
Эксперт: «Преступная УАФ запретила там играть матчи УПЛ. Барыги футбольные»
03.03.2026, 03:33 43
Футбол
Украина разгромно проиграла сборной Англии в квалификации ЧМ
Украина разгромно проиграла сборной Англии в квалификации ЧМ
03.03.2026, 20:55 6
Футбол
У Барселоны +4. Реал сенсационно проиграл матч Ла Лиги
У Барселоны +4. Реал сенсационно проиграл матч Ла Лиги
03.03.2026, 00:05 14
Футбол
Квалификация ЧМ-2027. Грузия догнала Украину. Турнирная таблица
Квалификация ЧМ-2027. Грузия догнала Украину. Турнирная таблица
03.03.2026, 00:41
Баскетбол
Сергей РЕБРОВ: «Какое удивление? Я их в сборную Украины не вызову»
Сергей РЕБРОВ: «Какое удивление? Я их в сборную Украины не вызову»
03.03.2026, 08:14 9
Футбол
Колесник, избивший работника ТЦК, просит о помощи
Колесник, избивший работника ТЦК, просит о помощи
03.03.2026, 07:34 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем