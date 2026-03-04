Коуч ЛНЗ рассказал детали травмы Яшари: «Это потеря для нашей команды»
Лидер «фиолетовых» получил надрыв сухожилия
Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев рассказал детали травмы Мухаррема Яшари, пропустившего матч 18 тура УПЛ против Полесья (1:3).
– Насколько ключевой и тяжелой стала потеря Яшари, каковы его сроки восстановления?
– У него надрыв сухожилия, это где-то месяц времени, до пауз сборных его точно не будет. Конечно, это потеря для нашей команды, но я бы не хотел, чтобы мы были зависимы от одного футболиста. Потому что в футбол играет команда, – сказал Пономарев.
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ занимает второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 38 зачетных пунктов после 18 сыгранных матчей.
