Коуч ЛНЗ рассказал детали травмы Яшари: «Это потеря для нашей команды»

Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев рассказал детали травмы Мухаррема Яшари, пропустившего матч 18 тура УПЛ против Полесья (1:3).

– Насколько ключевой и тяжелой стала потеря Яшари, каковы его сроки восстановления?

– У него надрыв сухожилия, это где-то месяц времени, до пауз сборных его точно не будет. Конечно, это потеря для нашей команды, но я бы не хотел, чтобы мы были зависимы от одного футболиста. Потому что в футбол играет команда, – сказал Пономарев.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ занимает второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 38 зачетных пунктов после 18 сыгранных матчей.