Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Проверка сил. Агробизнес и Прикарпатье провели товарищеский матч
Украина. Первая лига
04 марта 2026, 15:26 | Обновлено 04 марта 2026, 15:27
Поединок «Агробизнес» – «Прикарпатье» завершился со счетом 2:1

ФК Прикарпатье

Команды Первой лиги продолжают подготовку ко второй части сезона. В среду, 4 марта, в Тернополе «Агробизнес» и «Прикарпатье» провели контрольный поединок.

В турнирной таблице Первой лиги команды идут рядом. «Агробизнес» занимает пятое место, а «Прикарпатье» – шестое. Правда разница составляет восемь очков.

Товарищеский матч завершился победой Агробизнеса со счетом 2:1. Голы в составе победителей забили Артем Сёмка и Роман Кузьмин. За «Прикарпатье» отличился Василий Геник.

Товарищеский матч. Тернополь. 4 марта

«Агробизнес» – «Прикарпатье» – 2:1

Голы: Сёмка, 23, Кузьмин, 86 – Геник, 75

учебно-тренировочные сборы Прикарпатье Ивано-Франковск Агробизнес товарищеские матчи Артем Семка Роман Кузьмин Василий Геник
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
