Проверка сил. Агробизнес и Прикарпатье провели товарищеский матч

Команды Первой лиги продолжают подготовку ко второй части сезона. В среду, 4 марта, в Тернополе «Агробизнес» и «Прикарпатье» провели контрольный поединок.

В турнирной таблице Первой лиги команды идут рядом. «Агробизнес» занимает пятое место, а «Прикарпатье» – шестое. Правда разница составляет восемь очков.

Товарищеский матч завершился победой Агробизнеса со счетом 2:1. Голы в составе победителей забили Артем Сёмка и Роман Кузьмин. За «Прикарпатье» отличился Василий Геник.

Товарищеский матч. Тернополь. 4 марта

«Агробизнес» – «Прикарпатье» – 2:1

Голы: Сёмка, 23, Кузьмин, 86 – Геник, 75