Проверка сил. Агробизнес и Прикарпатье провели товарищеский матч
Поединок «Агробизнес» – «Прикарпатье» завершился со счетом 2:1
Команды Первой лиги продолжают подготовку ко второй части сезона. В среду, 4 марта, в Тернополе «Агробизнес» и «Прикарпатье» провели контрольный поединок.
В турнирной таблице Первой лиги команды идут рядом. «Агробизнес» занимает пятое место, а «Прикарпатье» – шестое. Правда разница составляет восемь очков.
Товарищеский матч завершился победой Агробизнеса со счетом 2:1. Голы в составе победителей забили Артем Сёмка и Роман Кузьмин. За «Прикарпатье» отличился Василий Геник.
Товарищеский матч. Тернополь. 4 марта
«Агробизнес» – «Прикарпатье» – 2:1
Голы: Сёмка, 23, Кузьмин, 86 – Геник, 75
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Обозреватель Sport.ua Валерий Василенко – о почти чудесном преображении «красных дьяволов»
Бразилец прокомментировал травму Родриго