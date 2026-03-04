Украинский голкипер получил ужасную травму: «Зрение начало возвращаться»

Украинский голкипер Богдан Когут получил ужасную травму, играя в сквош. Богдан откровенно рассказал о своем самочувствии, заявив, что потерял зрение.

«Я и сквош. Открыл для себя новый вид спорта, но, забегая вперед, уже закрыл. После удара в глаз было немного страшновато: ничего не видел, только силуэты, все размыты.

Поехал к врачу – осмотрел, сделал укол в глаза, три укола в ягодицу, укол в вену и, слава Богу, зрение начало возвращаться. Моя история со сквошем длилась ровно месяц – окончено. Перейду, наверное, на падел. Берегите себя»

Богдан Когут выступал за Верес в 2016 – 2017 годах, а также с 2020 по 2025 год. Кроме того, голкипер выступал за Волынь, Десну, Молдавские Бельцы, Буковину, Севастополь, Оболонь, Львов и Карпаты.