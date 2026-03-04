Журналист: «Сборная Украины теряет игроков. Их переманивает другая страна»

Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык утверждает, что Венгрия активно проводит работу в Закарпатье и переманивает юных украинских футболистов.

«Что УАФ сделала, чтобы регион Закарпатья был представлен в УПЛ? Скоро так сделают, что из региона не будет больше вообще игроков в сборных Украины. Все в Венгрию поедут».

«Венгры понимают, насколько это важно, и вкладывают деньги. Многие игроки выезжают в Венгрию, чтобы играть уже за венгерские команды».

«Я вам могу сказать, что уже больше 10 игроков, которые могли выступать за разные юношеские сборные Украины, они уже переехали в Венгрию и готовы играть за венгерские сборные», – сказал Цыганык.