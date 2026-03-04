Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Журналист: «Сборная Украины теряет игроков. Их переманивает другая страна»
Украина. Премьер лига
04 марта 2026, 17:15 | Обновлено 04 марта 2026, 17:54
1984
1

Журналист: «Сборная Украины теряет игроков. Их переманивает другая страна»

Цыганык утверждает, что игроки уезжают в Венгрию

ФК Минай

Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык утверждает, что Венгрия активно проводит работу в Закарпатье и переманивает юных украинских футболистов.

«Что УАФ сделала, чтобы регион Закарпатья был представлен в УПЛ? Скоро так сделают, что из региона не будет больше вообще игроков в сборных Украины. Все в Венгрию поедут».

«Венгры понимают, насколько это важно, и вкладывают деньги. Многие игроки выезжают в Венгрию, чтобы играть уже за венгерские команды».

«Я вам могу сказать, что уже больше 10 игроков, которые могли выступать за разные юношеские сборные Украины, они уже переехали в Венгрию и готовы играть за венгерские сборные», – сказал Цыганык.

umnuy2
Что ты лепищь - люди просто выезжают от войны.Там кроме венгрии сотни молодых талантов по Европе.И это во всех видах спорта.Будем на Ибрагимовичей  смотреть через 5-10 лет.
