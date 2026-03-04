Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Борнмут снова не смог одержать первую победу в АПЛ над Брентфордом
Англия
04 марта 2026, 10:28 |
Борнмут снова не смог одержать первую победу в АПЛ над Брентфордом

Команда Егора Ярмолюка является одним из самых неудобных соперников «вишен» в Премьер-лиге

Очередной матч между Борнмутом и Брентфордом в АПЛ закончился не в пользу «вишен».

В этот раз Борнмут в домашнем матче 29-го тура сумел сыграть лишь вничью 0:0.

Таким образом, безвыигрышная серия команды против Брентфорда в АПЛ составляет уже 8 матчей.

При этом еще никогда Борнмут не выигрывал Брентфорд в матчах Премьер-лиги.

Матчи между Брентфордом и Борнмутом в АПЛ

  • 2025/26: Борнмут – Брентфорд – 0:0
  • 2025/26: Брентфорд – Борнмут – 4:1
  • 2024/25: Борнмут – Брентфорд – 1:2
  • 2024/25: Брентфорд – Борнмут – 3:2
  • 2023/24: Борнмут – Брентфорд – 1:2
  • 2023/24: Брентфорд – Борнмут – 2:2
  • 2022/23: Брентфорд – Борнмут – 2:0
  • 2022/23: Борнмут – Брентфорд – 0:0
Борнмут – Брентфорд – 0:0. Ярмолюк появился во втором тайме. Видеообзор
Астон Вилла – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ливерпуль повторил самый плохой результат в АПЛ за последние 10 сезонов
чемпионат Англии по футболу Егор Ярмолюк Английская Премьер-лига Борнмут Брентфорд статистика
Сергей Турчак Источник: Instagram
