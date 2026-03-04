Англия04 марта 2026, 10:28 |
68
0
Борнмут снова не смог одержать первую победу в АПЛ над Брентфордом
Команда Егора Ярмолюка является одним из самых неудобных соперников «вишен» в Премьер-лиге
04 марта 2026, 10:28 |
68
0
Очередной матч между Борнмутом и Брентфордом в АПЛ закончился не в пользу «вишен».
В этот раз Борнмут в домашнем матче 29-го тура сумел сыграть лишь вничью 0:0.
Таким образом, безвыигрышная серия команды против Брентфорда в АПЛ составляет уже 8 матчей.
При этом еще никогда Борнмут не выигрывал Брентфорд в матчах Премьер-лиги.
Матчи между Брентфордом и Борнмутом в АПЛ
- 2025/26: Борнмут – Брентфорд – 0:0
- 2025/26: Брентфорд – Борнмут – 4:1
- 2024/25: Борнмут – Брентфорд – 1:2
- 2024/25: Брентфорд – Борнмут – 3:2
- 2023/24: Борнмут – Брентфорд – 1:2
- 2023/24: Брентфорд – Борнмут – 2:2
- 2022/23: Брентфорд – Борнмут – 2:0
- 2022/23: Борнмут – Брентфорд – 0:0
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 марта 2026, 11:12 0
Главные новости за 3 марта на Sport.ua
Футбол | 04 марта 2026, 07:15 10
Проверка перед повышением в классе
Футбол | 04.03.2026, 04:02
Футбол | 04.03.2026, 03:55
Футбол | 04.03.2026, 00:05
Комментарии 0
Популярные новости
03.03.2026, 03:33 43
02.03.2026, 09:45 23
03.03.2026, 20:55 5
02.03.2026, 23:51 1
02.03.2026, 08:42 9
02.03.2026, 09:29 1
02.03.2026, 08:02 3
03.03.2026, 12:15 2