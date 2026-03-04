Борнмут снова не смог одержать первую победу в АПЛ над Брентфордом

Очередной матч между Борнмутом и Брентфордом в АПЛ закончился не в пользу «вишен».

В этот раз Борнмут в домашнем матче 29-го тура сумел сыграть лишь вничью 0:0.

Таким образом, безвыигрышная серия команды против Брентфорда в АПЛ составляет уже 8 матчей.

При этом еще никогда Борнмут не выигрывал Брентфорд в матчах Премьер-лиги.

Матчи между Брентфордом и Борнмутом в АПЛ