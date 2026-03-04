Журналист разнес Йовичевича: «Мы взяли парня, который опозорился в Шахтере»

Польский журналист Матеуш Борек обрушился с критикой на руководство «Видзева» за приглашение на тренерский мостик хорватского специалиста Игора Йовичевича, известного в Украине по работе с «Карпатами», «Днепром-1» и «Шахтером».

«Мы говорим, что за границей нет польских тренеров, но посмотрите на нас самих. Мы приглашаем парня, который неплохо работал с донецким «Шахтером», пока не опозорился в Лиге Европы, но даже будучи тренером «Лудогорца», он играл в оборонительный, неуклюжий и очень простой футбол. Не знаю, может, кто-то не понимал, каким должен быть этот тренер, или не знал, как он хочет играть», – сказал Борек.

Игор Йовичевич принял «Видзев» в октябре минувшего года, а в настоящий момент его команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице польской Экстракласы.