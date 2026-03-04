Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Журналист разнес Йовичевича: «Мы взяли парня, который опозорился в Шахтере»
Польша
04 марта 2026, 09:34 |
1198
1

Журналист разнес Йовичевича: «Мы взяли парня, который опозорился в Шахтере»

Дела у хорвата ныне обстоят не очень хорошо

04 марта 2026, 09:34 |
1198
1 Comments
Журналист разнес Йовичевича: «Мы взяли парня, который опозорился в Шахтере»
Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Йовичевич

Польский журналист Матеуш Борек обрушился с критикой на руководство «Видзева» за приглашение на тренерский мостик хорватского специалиста Игора Йовичевича, известного в Украине по работе с «Карпатами», «Днепром-1» и «Шахтером».

«Мы говорим, что за границей нет польских тренеров, но посмотрите на нас самих. Мы приглашаем парня, который неплохо работал с донецким «Шахтером», пока не опозорился в Лиге Европы, но даже будучи тренером «Лудогорца», он играл в оборонительный, неуклюжий и очень простой футбол. Не знаю, может, кто-то не понимал, каким должен быть этот тренер, или не знал, как он хочет играть», – сказал Борек.

Игор Йовичевич принял «Видзев» в октябре минувшего года, а в настоящий момент его команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице польской Экстракласы.

По теме:
Йожеф САБО: «Не нужно их брать в сборную, они ничем не помогут»
Шахтер призывает поддержать команду в игре ЛК с Лехом. Почем билеты?
РЕБРОВ: «Есть регламент. Надо 5 лет играть в стране для натурализации»
Игор Йовичевич Видзев Лодзь Шахтер Донецк чемпионат Польши по футболу
Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк отказался от талантливого игрока Динамо – ему нашли новый клуб
Футбол | 04 марта 2026, 07:26 5
Костюк отказался от талантливого игрока Динамо – ему нашли новый клуб
Костюк отказался от талантливого игрока Динамо – ему нашли новый клуб

Рубчинский хочет перейти в «Карпаты»

Склоним головы. Футболиста Феникса расстреляли на Житомирской трассе
Война | 04 марта 2026, 09:00 2
Склоним головы. Футболиста Феникса расстреляли на Житомирской трассе
Склоним головы. Футболиста Феникса расстреляли на Житомирской трассе

Михаилу Бойченко было 23 года

Луческу посоветовал Динамо приобрести легионера. Киевский клуб согласился
Футбол | 04.03.2026, 08:11
Луческу посоветовал Динамо приобрести легионера. Киевский клуб согласился
Луческу посоветовал Динамо приобрести легионера. Киевский клуб согласился
Первый полуфиналист определен. Динамо в Киеве разобралось с Ингульцом
Футбол | 03.03.2026, 19:57
Первый полуфиналист определен. Динамо в Киеве разобралось с Ингульцом
Первый полуфиналист определен. Динамо в Киеве разобралось с Ингульцом
Бавария предлагала контракт талантливому украинскому форварду
Футбол | 04.03.2026, 08:49
Бавария предлагала контракт талантливому украинскому форварду
Бавария предлагала контракт талантливому украинскому форварду
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
успех Йовичевича в Шахтере это стечение обстоятельств.
1. Талантливое и годами сыгранное поколение молодежи имени Мудрика-Судакова.
2. Кризис в Динамо.
3. Ручная УАФ времен Павелко.
И то он со скрипом дотянул чемпионат до победы, когда Шовковский возглавил Динамо. Ахметову пришлось купить несколько матчей.
Ответить
-2
Популярные новости
ФИФА нашла сборную, которая заменит Иран на чемпионате мира 2026
ФИФА нашла сборную, которая заменит Иран на чемпионате мира 2026
02.03.2026, 08:42 9
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины завершил карьеру в национальной команде
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины завершил карьеру в национальной команде
02.03.2026, 23:51 1
Баскетбол
Свитолина, Костюк, Ястремская. Жребий в Индиан-Уэллс: соперницы украинок
Свитолина, Костюк, Ястремская. Жребий в Индиан-Уэллс: соперницы украинок
03.03.2026, 12:15 2
Теннис
Скандал в украинском футболе? Матч Премьер-лиги вызвал подозрения в УАФ
Скандал в украинском футболе? Матч Премьер-лиги вызвал подозрения в УАФ
02.03.2026, 13:22 1
Футбол
Колесник, избивший работника ТЦК, просит о помощи
Колесник, избивший работника ТЦК, просит о помощи
03.03.2026, 07:34 6
Футбол
Усик ответил Ленноксу Льюису, который сказал, что победил бы его в прайме
Усик ответил Ленноксу Льюису, который сказал, что победил бы его в прайме
02.03.2026, 08:02 3
Бокс
Сергей РЕБРОВ: «Какое удивление? Я их в сборную Украины не вызову»
Сергей РЕБРОВ: «Какое удивление? Я их в сборную Украины не вызову»
03.03.2026, 08:14 9
Футбол
Мудрик пошел на отчаянный шаг. Челси не был в силах помочь
Мудрик пошел на отчаянный шаг. Челси не был в силах помочь
03.03.2026, 09:04 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем