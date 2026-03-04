Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
04 марта 2026, 02:44 | Обновлено 04 марта 2026, 02:45
ОФИЦИАЛЬНО. Известный испанский тренер возглавил Алавес

Вакантное место на тренерском мостике занял опытный Кике Санчес Флорес

ОФИЦИАЛЬНО. Известный испанский тренер возглавил Алавес
Getty Images/Global Images Ukraine

Испанский «Алавес» официально подтвердил расставание с главным тренером Эдуардо Коудетом. Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. Вакантное место на тренерском мостике занял опытный Кике Санчес Флорес.

Контракт с 61-летним наставником, за плечами которого работа в таких клубах, как «Валенсия», «Атлетико» и «Хетафе», подписан до июня 2028 года. Примечательно, что Флорес оставался без дела с июня 2024 года после ухода из «Севильи».

На текущий момент положение «Алавеса» в Ла Лиге остается шатким: команда располагается на 16-й строчке, имея в активе 27 очков по итогам 26 туров.

Неутешительные результаты последних недель – всего два балла в пяти матчах – вынудили руководство пойти на перемены. Дебют нового тренера состоится уже 8 марта в противостоянии с «Валенсией».

