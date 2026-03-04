ОФИЦИАЛЬНО. Известный испанский тренер возглавил Алавес
Вакантное место на тренерском мостике занял опытный Кике Санчес Флорес
Испанский «Алавес» официально подтвердил расставание с главным тренером Эдуардо Коудетом. Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. Вакантное место на тренерском мостике занял опытный Кике Санчес Флорес.
Контракт с 61-летним наставником, за плечами которого работа в таких клубах, как «Валенсия», «Атлетико» и «Хетафе», подписан до июня 2028 года. Примечательно, что Флорес оставался без дела с июня 2024 года после ухода из «Севильи».
На текущий момент положение «Алавеса» в Ла Лиге остается шатким: команда располагается на 16-й строчке, имея в активе 27 очков по итогам 26 туров.
Неутешительные результаты последних недель – всего два балла в пяти матчах – вынудили руководство пойти на перемены. Дебют нового тренера состоится уже 8 марта в противостоянии с «Валенсией».
✅ OFICIAL | Quique Sánchez Flores es el nuevo entrenador del Deportivo Alavés.— Deportivo Alavés (@Alaves) March 3, 2026
ℹ️ https://t.co/ursE9mn2HO#OngiEtorriQuique#GoazenGlorioso ⚪️🔵 pic.twitter.com/7ZKbclUMUe
