Трамп резко высказался об участии Ирана на чемпионате мира 2026
Президенту США безразлично, откажутся ли иранцы от участия в мундиале
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп высказался о возможном отказе национальной сборной Ирана от участия в чемпионате мира 2026 года:
«Мне это абсолютно безразлично. Я считаю, что Иран – это страна, которая потерпела сокрушительное поражение. Они исчерпали все свои ресурсы, они на грани коллапса».
Сборная Ирана на чемпионате мира 2026 должна сыграть в группе B, где кроме нее также находятся команды Бельгии, Новой Зеландии и Египта.
Мундиаль пройдет в Мексике, Соединенных Штатах Америки и Канаде с 11 июня по 19 июля 2026 года.
Ранее посол Ирана в Испании Реза Забиб опроверг слухи о том, что его страна планирует отказаться от участия в ЧМ-2026.
