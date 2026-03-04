Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Трамп резко высказался об участии Ирана на чемпионате мира 2026
Чемпионат мира
04 марта 2026, 14:13 |
Трамп резко высказался об участии Ирана на чемпионате мира 2026

Президенту США безразлично, откажутся ли иранцы от участия в мундиале

Getty Images/Global Images Ukraine

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп высказался о возможном отказе национальной сборной Ирана от участия в чемпионате мира 2026 года:

«Мне это абсолютно безразлично. Я считаю, что Иран – это страна, которая потерпела сокрушительное поражение. Они исчерпали все свои ресурсы, они на грани коллапса».

Сборная Ирана на чемпионате мира 2026 должна сыграть в группе B, где кроме нее также находятся команды Бельгии, Новой Зеландии и Египта.

Мундиаль пройдет в Мексике, Соединенных Штатах Америки и Канаде с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Ранее посол Ирана в Испании Реза Забиб опроверг слухи о том, что его страна планирует отказаться от участия в ЧМ-2026.

