Кубок Испании03 марта 2026, 23:04 |
232
0
ВИДЕО. Ремонтада? Барселона во второй раз забила Атлетико
Пенальти в компенсированное к первому тайму время реализовал Рафинья
03 марта 2026, 23:04 |
232
0
Во вторник, 3 марта, проходит ответный матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором сошлись «Барселона» и мадридский «Атлетико». Поединок принимает Барселона на стадионе «Камп Ноу».
В компенсированное к первому тайму встречи время второй гол в матче забил бразилец Рафинья.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Звездный вингер реализовал пенальти, сократив отставание от «Атлетико» по сумме матчей всего до двух голов – 2:4.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 марта 2026, 15:40 9
Обозреватель Sport.ua Валерий Василенко – о почти чудесном преображении «красных дьяволов»
Футбол | 03 марта 2026, 09:04 14
Украинец сам арендовал себе поле для тренировок
Футбол | 03.03.2026, 18:12
Футбол | 03.03.2026, 21:39
Футбол | 03.03.2026, 08:14
Комментарии 0
Популярные новости
02.03.2026, 08:10 30
02.03.2026, 04:42 22
02.03.2026, 08:45 2
02.03.2026, 08:02 3
02.03.2026, 08:42 8
02.03.2026, 06:15 1
02.03.2026, 07:01 19
02.03.2026, 01:32 5