Во вторник, 3 марта, проходит ответный матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором сошлись «Барселона» и мадридский «Атлетико». Поединок принимает Барселона на стадионе «Камп Ноу».

В компенсированное к первому тайму встречи время второй гол в матче забил бразилец Рафинья.

Звездный вингер реализовал пенальти, сократив отставание от «Атлетико» по сумме матчей всего до двух голов – 2:4.

ВИДЕО. Ремонтада? Барселона во второй раз забила Атлетико