ВИДЕО. Ремонтада? Барселона во второй раз забила Атлетико

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Испании
03 марта 2026, 23:04 |
Пенальти в компенсированное к первому тайму время реализовал Рафинья

Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 3 марта, проходит ответный матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором сошлись «Барселона» и мадридский «Атлетико». Поединок принимает Барселона на стадионе «Камп Ноу».

В компенсированное к первому тайму встречи время второй гол в матче забил бразилец Рафинья.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Звездный вингер реализовал пенальти, сократив отставание от «Атлетико» по сумме матчей всего до двух голов – 2:4.

Барселона Атлетико Мадрид Кубок Испании по футболу видео голов и обзор Барселона - Атлетико Рафинья Диас пенальти
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
