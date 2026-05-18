Моуриньо определил судьбу Лунина после возможного прихода в Реал

Главным кандидатом на пост нового главного тренера мадридского «Реала» является специалист Жозе Моуриньо.

Сообщается, что португалец может досрочно оставить работу в «Бенфике». В клубе рассматривают его как идеального кандидата для перестройки команды и возвращения борьбы за титулы уже с первого сезона.

Ожидается, что Жозе получит широкие полномочия в формировании состава. При этом ключевую роль в команде должны сохранить Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор. Тренер не планирует менять роль Андрея Лунина.

Также в клубе рассматривают подписание новых игроков, среди которых называют Нико Шлоттербека, Кенана Йылдыза и Витинью. В то же время сообщается, что некоторые молодые футболисты могут покинуть команду.