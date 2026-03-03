Другие новости03 марта 2026, 21:51 |
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 марта
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
Во вторник, 3 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
22:00 Барселона – Атлетико
22:00 Комо – Италия
22:15 Вулверхэмптон – Ливерпуль
22:45 Спортинг – Порту
