СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 марта

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 3 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

22:00 Барселона – Атлетико

Ggbet 1.41 – 5.94 – 6.54

22:00 Комо – Италия

Ggbet 2.81 – 3.13 – 2.95

22:15 Вулверхэмптон – Ливерпуль

Ggbet 7.12 – 5.07 – 1.48

22:45 Спортинг – Порту

Ggbet 2.04 – 2.95 – 4.20

