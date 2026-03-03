СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 марта

Во вторник, 3 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

22:00 Барселона – Атлетико

1.41 – 5.94 – 6.54

22:00 Комо – Италия

2.81 – 3.13 – 2.95

22:15 Вулверхэмптон – Ливерпуль

7.12 – 5.07 – 1.48

22:45 Спортинг – Порту

2.04 – 2.95 – 4.20

