  4. Где Ярмолюк? Известны стартовые составы на игру Борнмут – Брентфорд
Англия
03 марта 2026, 21:12
Матч 29-го тура АПЛ начнется в 21:30

Егор Ярмолюк

Украинский полузащитник Егор Ярмолюк начнет на скамейке запасных «Брентфорда» матч 29-го тура АПЛ против «Борнмута».

Игра состоится на арене «Виталити Стэдиум» в Борнмуте и начнется в 21:30 по киевскому времени.

На счету Егора Ярмолюка в этом сезоне 32 матча в составе «Брентфорда», 1 забитый мяч и 2 голевые передачи.

Стартовые составы на матч Борнмут – Брентфорд:

чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига Егор Ярмолюк Борнмут
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
