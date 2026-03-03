Где Ярмолюк? Известны стартовые составы на игру Борнмут – Брентфорд
Матч 29-го тура АПЛ начнется в 21:30
Украинский полузащитник Егор Ярмолюк начнет на скамейке запасных «Брентфорда» матч 29-го тура АПЛ против «Борнмута».
Игра состоится на арене «Виталити Стэдиум» в Борнмуте и начнется в 21:30 по киевскому времени.
На счету Егора Ярмолюка в этом сезоне 32 матча в составе «Брентфорда», 1 забитый мяч и 2 голевые передачи.
Стартовые составы на матч Борнмут – Брентфорд:
Up. The. Cherries. 🍒 pic.twitter.com/hqN0mExMQ2— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) March 3, 2026
Your Bees to take on Bournemouth 🐝 pic.twitter.com/uUNONrr8XE— Brentford FC (@BrentfordFC) March 3, 2026
