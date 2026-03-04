Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У Роналду обнаружили травму. Известны подробности
Саудовская Аравия
04 марта 2026, 16:05 |
328
0

У Роналду обнаружили травму. Известны подробности

Португалец уже начал процесс восстановления

04 марта 2026, 16:05 |
328
0
У Роналду обнаружили травму. Известны подробности
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду получил повреждение. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Саудовской Аравии.

Травму 41-летний футболист получил в матче 24-го тура чемпионата с «Аль-Фейхой», который завершился победой «Аль-Насра» со счетом 3:1. Игрок уже восстанавливается, за его состоянием будут следить каждый день.

В текущем сезоне на счету Криштиану Роналду 26 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться 22 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

Ранее стало известно, где находится Криштиану Роналду.

По теме:
Фейковые новости. Известно, где находится Роналду
Роналду покинул Саудовскую Аравию и в ночь на вторник прилетел в Мадрид
ЗИДАН: «Благодаря им я ощутил тот азарт, который чувствовал как игрок»
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Фейха травма чемпионат Саудовской Аравии по футболу Криштиану Роналду
Даниил Кирияка Источник: ФК Аль-Наср
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

НЕЙМАР: «Сегодня для меня один из самых грустных дней»
Футбол | 04 марта 2026, 14:32 0
НЕЙМАР: «Сегодня для меня один из самых грустных дней»
НЕЙМАР: «Сегодня для меня один из самых грустных дней»

Бразилец прокомментировал травму Родриго

Челси может принять резонансное решение по Мудрику
Футбол | 03 марта 2026, 16:50 16
Челси может принять резонансное решение по Мудрику
Челси может принять резонансное решение по Мудрику

У клуба есть право расторгнуть с игроком соглашение

Футбол проиграл. 12 мыслей после матча Барселоны и Атлетико
Футбол | 04.03.2026, 10:40
Футбол проиграл. 12 мыслей после матча Барселоны и Атлетико
Футбол проиграл. 12 мыслей после матча Барселоны и Атлетико
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 марта
Футбол | 03.03.2026, 21:51
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 марта
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 марта
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
Футбол | 04.03.2026, 00:05
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер решил, где играть матч Лиги конференций против Леха
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер решил, где играть матч Лиги конференций против Леха
03.03.2026, 06:55 27
Футбол
Первый полуфиналист определен. Динамо в Киеве разобралось с Ингульцом
Первый полуфиналист определен. Динамо в Киеве разобралось с Ингульцом
03.03.2026, 19:57 176
Футбол
Квалификация ЧМ-2027. Грузия догнала Украину. Турнирная таблица
Квалификация ЧМ-2027. Грузия догнала Украину. Турнирная таблица
03.03.2026, 00:41
Баскетбол
Мудрик пошел на отчаянный шаг. Челси не был в силах помочь
Мудрик пошел на отчаянный шаг. Челси не был в силах помочь
03.03.2026, 09:04 14
Футбол
Иран сообщил решение об участии в чемпионате мира в США
Иран сообщил решение об участии в чемпионате мира в США
02.03.2026, 20:36 7
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он даже близко не Майк Тайсон, не сравнивайте их»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он даже близко не Майк Тайсон, не сравнивайте их»
03.03.2026, 09:40
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины завершил карьеру в национальной команде
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины завершил карьеру в национальной команде
02.03.2026, 23:51 1
Баскетбол
Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине
Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине
02.03.2026, 16:23 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем