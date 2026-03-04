Саудовская Аравия04 марта 2026, 16:05 |
У Роналду обнаружили травму. Известны подробности
Португалец уже начал процесс восстановления
Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду получил повреждение. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Саудовской Аравии.
Травму 41-летний футболист получил в матче 24-го тура чемпионата с «Аль-Фейхой», который завершился победой «Аль-Насра» со счетом 3:1. Игрок уже восстанавливается, за его состоянием будут следить каждый день.
В текущем сезоне на счету Криштиану Роналду 26 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться 22 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.
