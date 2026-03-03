Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ДИКИЙ: «Ждем решения КДК УАФ по поводу двух несыгранных матчей»
Украина. Премьер лига
03 марта 2026, 17:12 | Обновлено 03 марта 2026, 17:58
Президент УПЛ дал комментарий, в котором рассказал о скандальных играх

УПЛ ТВ. Евгений Дикий

Президент Украинской Премьер-лиги Евгений Дикий дал комментарий, в котором ответил о ситуации относительно скандальных матчей Александрия – Оболонь и Металлист 1925 – Верес:

– Перед возобновлением весенней части УПЛ мы рассматривали возможность немного сдвинуть календарь, но, пообщавшись со всеми участниками процесса, клубами, это решение не нашло поддержки. Поэтому решили стартовать, как было предусмотрено календарем. Это, в частности, связано с тем, что у нас резервные даты как таковые не предусмотрены календарем, плюс есть четкая позиция УЕФА – до какой даты мы должны завершить внутренний чемпионат.

Действительно, ситуация со стадионами является сложной, потому что мы видим, какая ситуация сейчас в Украине с электроэнергией, большинство стадионов оснащены подогревом, который имеет электрическое питание. В связи с графиками отключений некоторые клубы не смогли подготовить стадионы должным образом. Перед началом сезона клубы заявляют резервные стадионы, в связи с этим была возможность перенести некоторые матчи на резервные стадионы. А в случае, как сейчас, резервный стадион Полтавы не смог им подтвердить возможность проведения, то по соответствующей процедуре они обратились в УАФ и УПЛ, мы рассмотрели эти основания и пошли навстречу клубу, чтобы матч все же состоялся.

Также хотел бы отметить, что перед возобновлением весенней части была проведена инспекция всех стадионов, которые были заявлены. Всем клубам, хозяевам полей, были предоставлены рекомендации относительно готовности полей, чтобы не возникало ситуаций с непроведением матчей.

К сожалению, на сегодняшний день есть матч Александрия – Оболонь, который не состоялся, поскольку погодные условия в городе были экстремальными. Да и в целом такая зима в последний раз была в Украине, наверное, 20 лет назад. Будем работать над календарями на следующий сезон, и все эти факторы обязательно будут учтены. Известна ли дальнейшая судьба этого матча? Вопрос находится на рассмотрении КДК, ждем решения от них. Также ждем решение по матчу Металлист 1925 – Верес.

Николай Степанов Источник: УПЛ-ТВ
